УПА или Польша: соцсети об ультиматуме Качиньского

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Соседи поляки опять задели общую с Киевом историю, вспомнив героизацию бойцов УПА и о том, как эта история навредит нынешним польско-украинским отношениям. Теперь эту мысль озвучил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

"До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – заявил Качиньский.

"Требовать от народа, который воюет за свободу, отречься от героев, которые защищали ее в прошлом, может только тот, кто не видит этот народ свободным в будущем", – так прокомментировал в сетях слова польского политика директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

И это далеко не все комментарии — тема УПА вызвала немало споров в соцсетях. Уже традиционно мнения украинцев разделились.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook