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    Аналитика и комментарии

    УПА или Польша: соцсети об ультиматуме Качиньского

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (69)

    (обновлено: )94550
    Братская Польша опять поставила Украину перед нелегким выбором: героизация УПА или дружба соседних стран. Как отреагировали на новые заявления польских политиков простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    Ярослав Качиньский. Архивное фото
    Associated Press Alik Keplicz

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Соседи поляки опять задели общую с Киевом историю, вспомнив героизацию бойцов УПА и о том, как эта история навредит нынешним польско-украинским отношениям. Теперь эту мысль озвучил лидер польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

    "До сих пор неясно, пойдет ли Украина в направлении, которое для Польши является неприемлемым, то есть поддержания своей исторической легитимности на традиции УПА, традиции организации, которая совершала чудовищные преступления против поляков, или же откажется от этого пути", – заявил Качиньский.

    "Требовать от народа, который воюет за свободу, отречься от героев, которые защищали ее в прошлом, может только тот, кто не видит этот народ свободным в будущем", – так прокомментировал в сетях слова польского политика директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович.

    И это далеко не все комментарии — тема УПА вызвала немало споров в соцсетях. Уже традиционно мнения украинцев разделились.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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