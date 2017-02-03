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    Аналитика и комментарии

    Оно нам НАТО? Соцсети о референдуме Порошенко

    (обновлено: )48620
    Президент Украины Петр Порошенко намерен провести референдум о вступлении страны в альянс НАТО. На фоне сообщений о предоставлении безвиза… нет не Украине – Грузии, к новым заявлениям гаранта украинцы отнеслись весьма скептически, даже в соцсетях.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Президент Петр Порошенко в интервью изданию Berliner Morgenpost заявил, что готов провести референдум по вопросу о перспективах вступления Украины в НАТО. Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы добиться для Украины членства в Североатлантическом альянсе, если большинство граждан эту идею поддержат. Также напомнил, что четыре года тому назад идею вступления Украины в НАТО поддерживали всего то 16% украинцев, а сейчас – 54%.

    Однако, помнится, представители НАТО и раньше были крайне скептически настроены к инициативе Порошенко. Не так давно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в блок Украине необходимо как минимум провести ряд реформ и решить территориальный спор, что займет немало времени.

    В украинском сегменте соцсетей возможность такого референдума вызвала немало вопросов: "Поясните мне кто-нибудь,что нам даст членство в НАТО? То что наши солдаты будут сражаться и умирать за чужие интересы и так понятно. А также приведите пример из истории кому и когда это членство помогло и от чего-то защитило?» «Референдум по НАТО — это то с чем собираются идти на досрочные парламентские выборы. Больше хвастаться нечем", – есть в сетях и такие мнения.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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