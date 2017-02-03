Оно нам НАТО? Соцсети о референдуме Порошенко

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко в интервью изданию Berliner Morgenpost заявил, что готов провести референдум по вопросу о перспективах вступления Украины в НАТО. Он пообещал сделать все возможное для того, чтобы добиться для Украины членства в Североатлантическом альянсе, если большинство граждан эту идею поддержат. Также напомнил, что четыре года тому назад идею вступления Украины в НАТО поддерживали всего то 16% украинцев, а сейчас – 54%.

Однако, помнится, представители НАТО и раньше были крайне скептически настроены к инициативе Порошенко. Не так давно бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в блок Украине необходимо как минимум провести ряд реформ и решить территориальный спор, что займет немало времени.

В украинском сегменте соцсетей возможность такого референдума вызвала немало вопросов: "Поясните мне кто-нибудь,что нам даст членство в НАТО? То что наши солдаты будут сражаться и умирать за чужие интересы и так понятно. А также приведите пример из истории кому и когда это членство помогло и от чего-то защитило?» «Референдум по НАТО — это то с чем собираются идти на досрочные парламентские выборы. Больше хвастаться нечем", – есть в сетях и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook