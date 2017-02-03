Кровавый тест в Авдеевке: Бортник назвал причины обострения конфликта

"Применялось все доступное сторонам вооружение, разве что без авиации и без тактических ракет", – отметил политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его словам, это обострение, центром которого стала Авдеевка, отыгрывало несколько политтехнологических функций.

"Первая: прежде всего, это обострение связано с переговорами между Путиным и Трампом. Обострение – искусственное, его цель – тестирование результатов этих переговоров, о чем стороны договорились, куда движется переговорная линия, кто, в конце концов, "сливает" или не "сливает". И за кулисами эскалации боевых действий сидят люди, которые анализируют реакции сторон. Прежде всего, Донецка и Луганска, Москвы, Киева, Европы. И на основании этих реакций пытаются понять, о чем все же говорили Путин с Трампом", – сообщил политолог.

Он добавил, что это "циничный, жестокий, кровавый тест", а его авторство Бортник списал на "условную партию войны, партию ястребов – людей, которые зарабатывают на войне, живут войной, давно уже используют войну как элемент социального управления".

Ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.