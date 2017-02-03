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    Фотоленты

    Жизнь в Авдеевке: танки под окнами жилых домов

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (554)

    (обновлено: )28002
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Авдеевка
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Авдеевка
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Авдеевка
    Авдеевка
    REUTERS Gleb Garanich
    Авдеевка
    Авдеевка
    Alexey FILIPPOV / AF
    Авдеевка
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка
    Авдеевка
    Alexey FILIPPOV / AFP
    Авдеевка
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка
    Авдеевка
    AP Photo/Evgeniy Maloletka
    Авдеевка
    Авдеевка
    Alexey FILIPPOV / AFP

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    Два силовика погибли и еще пятеро получили ранения в пятницу в Донбассе, сообщил пресс-центр АТО. Зафиксированы 66 обстрелов. По информации пресс-центра, ополченцы обстреливали позиции силовиков из РСЗО "Град", а также артиллерии и минометов.

    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri
    The Guardian: конфликт на Донбассе - испытание для Трампа

    Ополченцы и силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс. Страшные цифры и ужас линии разграничения: доклад миссии ООН

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Полная изоляция Донбасса уничтожит репутацию Украины — эксперт

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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