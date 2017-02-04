"Уход" США из Украины очень опасен для страны". Экспертный опрос

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украинский вопрос могут решить без самой Украины: такие мнения зазвучали сразу же после избрания Дональда Трампа на пост президента США. Трамп и его новая администрация, в отличие от администрации Барака Обамы, будут гораздо меньше времени и ресурсов уделять Украине, прогнозировали политологи.

Помимо этого, после переговоров Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным заговорили также о возможной "Большой сделке" — условном разделе сфер влияние в мире между США и РФ.

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Насколько реальна такая сделка? И действительно ли американские политики будут играть гораздо меньшую роль в Украине при Трампе? На эти вопросы на пресс-конференции в РИА Новости Украина ответили политические эксперты.

Кто может заполнить вакуум после ухода США

"Большая сделка" вряд ли возможна, отмечает политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник: он сообщил, что верит в череду маленьких сделок.

"Время больших сделок прошло. … Есть смысл в цепи маленьких договоренностей, которые могут касаться ситуации и Сирии, и Украины, и ядерного разоружения, и борьбы с исламским терроризмом. В эти договоренности я верю и мне кажется, что в этом направлении сегодня движется политический расклад. Понимание этого уже меняет позицию сторон, которые не принимают участия в переговорах — в частности, позиция канцлера Германии Ангелы Меркель заметно изменилась", — сказал эксперт.

"Большой сделки" не будет — их просто уже не бывает в современном мире, где нет больших блоков, заявил политолог, директор Фонда гуманитарных стратегий Михаил Павлив.

"Эти все сделочки, договоренности, которые будут определять течение нашего кризиса и выхода из него, как я надеюсь, они очень сложны для интерпретации.

Предполагаем очевидным, что как минимум в вопросе Украины государственный департамент, возглавляемый товарищем Рексом (Тиллерсоном), он теперь в гораздо меньше степени будет инкорпорирован в ежедневную украинскую текучку. США не уйдут совершенно из Украины, (…) но так как они в ручном режиме по большому счету управляли многими вопросами здесь во времена Байдена и Керри — такого не будет", — спрогнозировал политолог.

Самое парадоксальное, что это не очень-то и хорошо, продолжил Павлив.

"Потому что вакуум власти, вакуум политической воли всегда заполняется чем-то другим. И мне не очень хотелось бы, чтобы нынешняя власть заполнила этот вакуум, который останется после американцев. Потому что потенции у европейцев заполнить его я не вижу. А вижу только потенцию для ситуативного, краткосрочного укрепления действующей власти с последующим фундаментальным кризисом. Это заставляет с опаской относиться ко всему этому", — сообщил эксперт.

"Должна быть какая-то сила, которая будет влиять на власть"

Уход американцев не повлечет за собой некоего, тем более триумфального, возвращения русских, убежден Павлив: "нас не отдадут России".

"Позиция администрации Трампа, если я хоть чуть-чуть понимаю, как у них там все закручивается, будет выглядеть где-то так: "Слушайте, разбирайтесь сами. Разбирайтесь с вашими таракашками сами". И останемся мы один на один с головной болью Евросоюза, который не знает, что с нами делать — абсолютно точно. Денег у них для нас нет", — заявил политолог.

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Он отметил, что деньги есть у международных институций, которые аффилированны с США, но эти средства сейчас понадобятся самим США, "поскольку там господин Трамп задумал фундаментальнейшие изменения, наверное, со времен Рейгономики".

"И если нам Европа денег не даст — все очень плохо закончится. А у русских мы денег не возьмем, и еще очень долго это состояние продлится", — сказал Павлив, добавив, что РФ сейчас не имеет ни серьезной поддержки в Украине, ни необходимых институций.

Политолог выразил надежду, что "все-таки американцы не до конца уйдут из Украины".

"Должна быть какая-то сила, которая может влиять на эту власть. Грубо говоря, должен быть хоть какой-то старший человек, к которому можно подбежать и пожаловаться.

Это очень четко, например, озвучила Парламентская ассамблея совета Европы — посмотрите, сколько там претензий к этой власти. А кто может всерьез на эту власть повлиять? Тот, кто может оказать на нее давление: финансовыми инструментами, институциональными, правоохранительными, наконец.

В Европе сейчас таких не осталось — там своих проблем полон рот. Россия сейчас тоже к таким не относится. Китай — далеко и неправда, Индия… Только США. И как это парадоксально ни звучит… Предыдущая (президентская) администрация имела огромное влияние на Порошенко, и если нынешняя просто отсюда выйдет — я считаю это негативным обстоятельством. По крайней мере, в кратко- и среднесрочной перспективе", — подытожил Павлив.

"Нельзя оставлять нас без присмотра"

Политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский согласен, что "уход" США из Украины — опасен.

"Что значит, что уходит главный опекун? Это значит, что все позволено. Уже некому сказать: "Вы что, ребята, делаете? Это уже слишком!». А раз все позволено, то тут ситуация может развиваться по самому плохому сценарию. С последовательностью беспредельных акций с разных сторон и с очень опасным развитием — для сохранения украинской государственности", — заявил эксперт.

Сейчас есть европейские институты, есть какая-то часть американского истемблишмента, которая поддержала Трампа, которая заинтересована в том, чтобы какие-то либерально-демократические принципы в Украине все-таки соблюдались, отметил политолог.

"Есть в том числе европейская реакция на закон о люстрации, о языках… Но если они (Запад) отворачиваются — тогда ничего нет, никаких ограничений нет. Я думаю, что американцы в том числе — их мнение, позиция в разных СМИ могут корректироваться. Потому что даже CNN… Вот Трамп вообще запретил всем членам администрации давать комментарии CNN. А вот впервые за все время кризиса CNN приехало в ДНР-ЛНР и дает в эфире комментарии, показывают видео — что люди думают, что говорят и так далее.

Я считаю, что нельзя нас оставлять совсем без присмотра", — резюмировал Погребинский.