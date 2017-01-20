Капитоненко: Украина рискует вылететь на обочину интересов США

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

Дональд Трамп планирует не медлить с принятием важных решений и сразу после инаугурации подпишет несколько указов. Среди них — строительство стены на границе с Мексикой, ограничение иммиграции из стран Латинской Америки и отмена некоторых решений Барака Обамы. Об этом сообщает международное агентство Reuters.

Также Дональд Трамп в своей новой роли планирует посетить штаб-квартиру ЦРУ в Вирджинии. Как известно, он резко критиковал управление после его отчета о влиянии России на результаты американских выборов, а также сравнивал его методы с нацистской Германией.

Первые шаги Дональда Трампа в роли президента в эфире радиостанции "Голос Столицы" спрогнозировал директор Центра исследований международных отношений Николай Капитоненко.

Стена с Мексикой, ограничение эмиграции. Как вы оцениваете такие шаги Трампа в качестве первых на посту президента?

— Последовательно. Если он это сделает, то подтвердит свою предвыборную риторику. Это, наверное, будут не очень однозначные решения, но этим он покажет приверженность лозунгам, по крайней мере, часть из них, которые были озвучены во время предвыборной кампании. Хотя я не считаю, что вопрос эмиграции и стены на границе с Мексикой — это действительно ключевые и важные вопросы для его внешней политики. Будут куда более принципиальные вещи, касающиеся НАТО, политики в отношении РФ, ЕС, кризисов по всему миру, Китая. То есть, по вот этим вопросам, я думаю, он так много решительности себе позволить все-таки не сможет.

Недавно президент Мексики заявил, что его страна не будет финансировать строительство стены на границе с США. Трамп в своей предвыборной программе обещал возвести границу именно средствами южных соседей. Как будут дальше развиваться отношения между двумя странами?

— Это интересный вопрос, потому что заставить мексиканцев строить стену на границе с США за их же счет, это, конечно, слишком даже для Трампа. Но я думаю, что нам с интересом можно будет следить за развитием любых конфликтных историй в этих двухсторонних отношениях, потому что они чем-то напоминают дилеммы украинско-российских отношений. Два соседа со сложной историей, один из которых гораздо сильнее чем другой. И до Трампа Мексике удавалось управлять симметрией в этих отношениях и отстаивать свои интересы. Опять же, стратегически вряд ли что-то изменится при Трампе, что совсем поменяется характер этих двухсторонних отношений, но вот такие острые моменты возникнут и будет интересно посмотреть, как мексиканцы с ними справятся.

Также сообщается, что новый президент планирует отменить некоторые решения Обамы. О чем может идти речь?

— В том, что касается внешней политики, слишком широкий круг предположений высказывался. Это в основном, что касается политики в отношении Китая и ядерной сделки с Ираном. Возможно, еще говорили о российских санкциях и вообще пересмотре политики в отношении России. Но все эти вопросы — долгосрочные, они очень сильно зависят от институтов, взаимодействия различных ведомств в США, и по ним решительно поменять политику Трампа будет сложно, тем более что он президент в первом сроке, а статистика говорит о том, что американские президенты позволяют себе более такие решительные шаги во внешней политике во время своего второго срока.

Каких первых шагов стоит ждать в международной политике от республиканца и когда?

— Я бы ожидал и с интересом следил за риторикой Трампа уже в качестве президента по поводу его будущих отношений с Китаем, будет ли он с ним воевать, сначала экономически, а потом, возможно, в региональных конфликтах в восточной Азии, либо же он предпочтет развивать мирные отношения, что даст двум странам и всему миру больше стабильности. И по отношению к России, потому что слишком много спекуляций на тему отмены антироссийских санкций, различных сделок, и сам Трамп озвучивал идею о том, чтобы снять санкции в обмен на ядерное разоружение, то есть какая-то более четкая формулировка американской политики в направлении России, она была бы очень своевременной.

Какова роль в международной политике ЦРУ?

— Я бы не стал переоценивать значение спецслужб во внешней политике. Конечно, это важные ведомства, но все-таки больше ключевую роль играет МИД, Минобороны и президент, как ключевая фигура, определяющая и реализующая внешнюю политику США. Что касается взаимоотношений со спецслужбами, то здесь сложная история у некоторых американских президентов, и я думаю, что Трамп вряд ли будет заинтересован в том, чтобы раздувать этот конфликт, скорее, он будет искать способы каким-то образом решить его и минимизировать тот эффект, который возник вследствие последней недели, вследствие этих обвинений, непризнаний чего-то и прочих конфликтных моментов.

Увидим ли мы разницу между Трампом до и после инаугурации?

— Да, конечно, потому что вообще предвыборная кампания Трампа была построена на эпатаже, на смелых заявлениях, и во многом благодаря этому он и выиграл. А президент, который вступил в должность, это уже не человек, это институт, и он ограничен в своей деятельности многими факторами. Кроме того, что Трамп победил на выборах, он еще и получит возможность опираться на большинство в обеих палатах Конгресса, но делать все, что он захочет, ему не удастся. Я думаю, что многие из громких заявлений, которые были сделаны до выборов, останутся просто громкими заявлениями.

Как будут выстраиваться отношения Украины и США?

— Сложно они будут строиться, потому что мы сделали ряд ошибок во время предвыборной кампании, как-то бездумно подняли истерию вокруг стопроцентной победы Клинтон, оборвали важные личные связи с командой Трампа, и реализовывать свою политику в Вашингтоне или даже просто доносить какие-то свои мысли и интересы до ключевых людей в администрации нам будет очень сложно. А стратегически проблема все равно остается в том, что Украина для США продолжает оставаться проблемой, а не решением. То есть американцы при любой администрации и при любом президенте, хотели и будут хотеть от нас одного: чтобы мы стали нормальным, дееспособным, демократичным государством в Восточной Европе, с которым можно сотрудничать. А не ждать от него постоянно каких-то метаний во внешней политике, скандалов, нестабильности и просьб о помощи, скажем так. Если мы продолжим нынешнюю политику, то вылетим куда-то на обочину американских интересов и можем стать предметом любых договоренностей за нашей спиной.

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А политтехнолог Екатерина Одарченко из США сообщила в эфире ГС, что входной билет на ужин с Дональдом Трампом стоил от 10 до 300 тысяч долларов.