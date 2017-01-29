Трезво о резолюции ПАСЕ по Украине: конец "украинской сказки"

Павел Рудяков, эксперт

Новая Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы "Функционирование демократических институтов в Украине" от 25 января 2017 года стала в некотором смысле новым словом в истории украинско-европейских отношений и в их отражении в европейских документах. Главный элемент новизны – отказ Европы от взгляда на Украину как на внутренне целостное и единое, "непорочное" государственное образование, невинную жертву неблагоприятных обстоятельств и грозного, коварного соседа, требующее безоговорочной поддержки всегда и во всем. Европейский взгляд на Украину начинает проникать туда, куда раньше не проникал: за кулисы политической "сцены". В нем появляется то, чего раньше не было: критические элементы. Прежде Киев стоял на пьедестале, недостижимый для критики. Теперь евродепутаты, сняв его оттуда, принялись рассматривать да присматриваться. Присмотревшись, узрели много интересного. Пробуксовку реформ, изъяны в обеспечении прав и свобод, просчеты в определении ряда важных направлений дальнейшего продвижения демократии и др. Самое же главное – хрупкость и несовершенство украинской демократии как таковой, со всеми вытекающими из этого признания последствиями.

В сравнении с предыдущими документами такого рода новой резолюции присуща одна характерная и показательная особенность. Если раньше фокус внимания ПАСЕ был сосредоточен почти исключительно на том, что окружает Украину, что мешает ей извне, то теперь он смещен на внутренние украинские дела и проблемы. Субъектом проблем и просчетов выступает не Россия и не кто-нибудь другой, а украинская власть. Именно на нее Ассамблеей возлагается ответственность за неудовлетворительное состояние, в котором находятся страна и ее демократические институты.

Приветствию "амбициозных программ реформ" украинской власти, с которого начинается текст резолюции, не стоит придавать особого значения. Это – не более чем дипломатический реверанс, относительность которого еще более очевидна в контексте сопутствующего уточнения, касающегося направленности реформ на "удовлетворение потребностей украинского населения". Все и у нас, и не только у нас, но и в Европе, и, в частности, в Страсбурге, прекрасно понимают, что этот критерий определения полезности и эффективности "реформ"для официального Киева убийственен. Потребности населения украинская власть не только не удовлетворяет, но даже не принимает в расчет. Уже в ближайшем будущем с нее в ПАСЕ могут за это спросить, причем, достаточно строго и нелицеприятно.

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А вот на присутствующее в тексте документа указание на то, что Киеву не стоит использовать никакие "предлоги" для отказа от поддержания темпов или исполнения своих обязанностей в осуществлении реформ и преобразований следовало бы обратить самое пристальное, самое серьезное внимание. Оно не просто важно, оно принципиально. Никогда прежде ни в одной из предыдущих резолюций ПАСЕ ничего подобного не было, да и быть не могло. Поиск предлогов для того, чтобы не делать того, что невыгодно, это – излюбленное занятие официального Киева на протяжении последних трех лет, такая себе "военная" хитрость, с помощью которой удавалось добиваться желаемого, не давая взамен ничего, кроме красивых слов и трогательных клятв в приверженности демократии. Теперь, похоже, этой игре наступает конец. Призыв к Киеву отказаться от использования предлогов – это, по сути дела, последний звонок для украинской власти, прямо указывающий на то, что отношение к ней меняется. В том же ключе стоит интерпретировать формулировку о "необходимости укрепления демократии в Украине" без оглядки на конфликт в Донбассе и на Россию.

Ассамблея в очередной раз высоко (и, надо признать, вполне заслуженно) оценила усилия Киева, направленные на внесение "позитивных"изменений в законодательство. В деле усовершенствования законодательной базы, ее адаптации к европейским образцам мы, действительно, продвинулись вперед, как, может быть, ни в какой иной сфере. И в этом случае, однако, радоваться похвале из Страсбурга было бы опрометчиво. Почему? Да, потому что упор теперь сделан не на самих хороших законах, которых за последнее время стало еще больше, чем было, а на их имплементации, то есть, на воплощении в жизнь, в практическую деятельность государства и общества. А с этим у нас проблема! Большая, огромная проблема. Самые хорошие, самые распрекрасные законы у нас либо не работают вовсе, либо работают так, что пользы от них никакой, кроме вреда. В Европе об этом хорошо известно. Одно время она нас в этой части своих требований старалась щадить, об имплементации лишний раз не напоминая. Теперь, похоже, это время подошло к концу. Если упомянули о "воплощении в жизнь" один раз, значит, станут требовать этого и дальше.

Резолюция от 25 января содержит в себе больше упоминаний о том, чем в Страсбурге "обеспокоены", чем того, что евродепутаты воспринимают как достижения Украины в области функционирования демократических институтов. Так, Ассамблея выразила обеспокоенность в связи с положением оппозиции, обратившись к власти с призывом обеспечить плюрализм в политической среде, при котором она – оппозиция – могла бы "полностью" выполнять демократические функции. Еще один дипломатический реверанс в адрес Киева: все понимают, что в Украине сегодня оппозиция существует формально, что свои демократические функции она выполняет не просто "не полностью", а никак. Вслух об этом не говорится, но первый камешек в огород власти, удушившей всех оппонентов, брошен. Пусть первая ласточка погоды не делает, процесс пошел, и ничего хорошего власти он не сулит.

Изменение риторики, смещение содержательных акцентов более всего, пожалуй, проявилось в части резолюции, содержащей призыв ПАСЕ к Киеву объективно и оперативно расследовать нападения на журналистов и СМИ. Его сопровождает, дополняет, развивает, усиливает сдержанная критика украинской власти за ее явно чрезмерное усердие в запретах на деятельность для российских журналистов. Присутствует в тексте и упрек за поощрение проектов, подобных известному электронному ресурсу "Миротворец", создающему угрозу для жизни представителей медиа-сообщества. Перечень претензий евродепутатов к Киеву этим не исчерпывается. Он содержит в себе еще и призыв к проведению полного расследования "насилия и гибели людей в ходе Евромайдана и в Одессе, в Доме профсоюзов». Принимая во внимание, что власть делала и продолжает делать все, от нее зависящее, чтобы такого расследования не было проведено никогда и ни при каких обстоятельствах, включение этих тем в повестку дня европейско-украинских отношений выглядит весьма симптоматично. Особенно, если учесть, что в списке дел, требующих установления истины, отсутствует катастрофа малазийского Boeing в Донбассе. На сей раз отсутствует. Хотя раньше именно она стояла на первом месте, именно на ней делался главный упор.

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Остатки комплиментарной проукраинской позиции в резолюции ПАСЕ по Украине, обильно сдобренной позицией антироссийской, имеют место быть. Объясняются они, по-видимому, исключительно деятельностью лоббистов из числа членов украинской делегации во главе с Владимиром Арьевым, а также традиционно дружественных нам евродепутатов из стран Балтии, Польши и некоторых других. Именно их совместными усилиями на фоне предельно равнодушной позиции многих, если не большинства, остальных членов ПАСЕ, удалось добиться определенного баланса оценок. С одной стороны, между достаточно критической оценкой состояния демократии в Украине и признания ответственности власти за него, с другой, – отсутствием прямых обвинений в адрес официального Киева в сворачивании демократических преобразований и реформ, имеющих целью сближение Украины с Европой. Одним из ярких проявлений этой особенности можно считать не акцентированное, а всего лишь "пунктирное" упоминание о минских соглашениях и о необходимости достижения прогресса в их реализации путем выполнения своих обязательств каждой из сторон, включая Киев. Что бы по этому поводу не говорил и не разъяснял Арьев со товарищи, для Петра Порошенко это – плохой сигнал, это – угроза.

В контексте Резолюции ПАСЕ, на фоне, как ее содержательного наполнения, так и процедурных моментов, связанных с ее принятием, в частности, с внесением в текст поправок и уточнений, реакция украинских провластных политиков и чиновников выглядит, мягко говоря, слабо обоснованной, политизированной, архаичной. Событие и их комментарии к нему отличаются друг от друга, как небо и земля. Резолюцию следует, в первую очередь, рассматривать как критический анализ положения дел и руководство по дальнейшей работе над его улучшением. Многие же наши деятели изо всех сил пытаются представить ее как "победу" Киева. Если это победа, то не иначе, как "пиррова". Скорее же всего, никакая не победа.

Оснований для триумфа, правда, нет и у отечественных противников режима Порошенко. Часть оппозиции в лице представителей "Оппозиционного блока" тоже восприняла Резолюцию ПАСЕ как победу, только не власти, а свою собственную. Зря! Никакой победой тут не пахнет. Хотя бы потому, что отсутствует персонификация, иначе говоря, указание на возможного победителя. Оппозиция упомянута, но вскользь, без привязки к конкретной политической силе. Ассамблея пока что призывает только к тому, чтобы оппозиционным политическим силам были предоставлены надлежащие условия для осуществления полноценной деятельности. Ничего более. Призыв обращен к власти, и это логично. Представим себе, однако, что власть возьмет и выполнит пожелание ПАСЕ. Что тогда? Готова ли оппозиция, готов ли "Оппозиционный блок" работать в полную силу, так, как это должно быть в условиях демократии? Этот вопрос пока открыт.