Госязык, Пинчук, резолюция ПАСЕ и другие скандалы. Эксперты подвели итоги недели

Фото: официальный сайт ПАСЕ

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новый законопроект о "государственном" языке не принесет Украине ничего, кроме раздрая и конфликтов, сама же эта инициатива – попытка депутатов с Западной Украины напомнить о себе избирателям. "Партия войны" выбрала для себя новую мишень – бизнесмена Виктора Пинчука, хотят сам он ориентируется больше на мнение Запада и, в частности, новой администрации Дональда Трампа; в резолюции ПАСЕ по Украине фактически высказаны все претензии, которые накопились в отношении украинской власти.

Об этом и многом другом говорили во время традиционного пятничного заседания клуба политологов в редакции РИА Новости Украина.

Закон о "госязыке": очередное яблоко раздора для Украины

Ряд народных депутатов (33 человека) предложили внедрить законопроект "О государственном языке" вместо закона "Об основах государственной языковой политики", известного как "закон Кивалова-Колесниченко". Народные избранники считают, что последний противоречит Конституции.

Сам же законопроект "О государственном языке" предусматривает расширение сферы использования украинского языка не только в государственной, а и в общественной жизни, а также в СМИ. За нарушение закона нардепы предлагают ввести штрафы и уголовную ответственность.

Иногда кажется, что миссия некоторых украинских ура-патриотов заключается в том, чтобы делать сильнее все то, с чем они на словах борятся, отметил политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев, добавив, что ничего кроме раздрая и конфликта этот закон стране не принесет.

"Есть исторический опыт Польши 30-ых годов. Действительно, Польша была весьма пестрой в культурном, языковом отношении страной. Стремление полонизировать Восточные Кресы привело к появлению организации украинских националистов, к появлению политического терроризма, и в итоге – потере части Литвы, западной Беларуси и западной Украины", – привел аналогию эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Андрей Золотарев

По мнению Золотарева, очевидно, что подобным законопроектом общественное мнение пытаются отвлечь от того, что "в очередной раз залазят в карман или в бюджет", тем более, что с 1 февраля Украину ждет очередная волна повышения цен.

"С другой стороны, за отсутствием видимых успехов в экономическом, социальном, политическом плане происходит имитация жизни по-новому за счет нового мифотворчества, за счет символических шагов, спекуляции на культурологических, языковых вопросах", – заявил политолог.

Впрочем, он сообщил, что даже депутата провластной коалиции, с которыми он разговаривал, "понимают пагубность последствий принятия этого законопроекта".

"Последствия могут оказаться печальными и даже фатальными для страны", – подытожил эксперт.

Криминал за надругательство над языком

Законопроект о "госязыке" можно было бы назвать очередной непроходной инициативой профнепригодных политических активистов, которые прошли в парламент, если бы не та его часть, которая предполагает криминализацию, отметила директор консалтинговой компании "Партия власти" Елена Дьяченко.

"Трудно представить даже сам механизм привлечения к уголовной ответственности за нарушение языкового законодательства – а это предполагается. Закон предполагает уравнять украинский язык с государственными символами, и привлекать к уголовной ответственности за надругательство над языком, приравнять его к флагу и гербу", – рассказала эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Елена Дьяченко

По ее словам, трудно представить, на каком основании языковые патрули будут составлять протоколы об адмнистративных и уголовных правонарушениях.

"Наверняка этот законопроект не показывался ни научному, ни юридическому управлениям парламента, потому что он противоречит Конституции и уголовному кодексу", – заявила Дьяченко, добавив, что даже если депутаты проголосуют "за", выполнять закон будет крайне тяжело.

"Ритуальные танцы перед собственным электоратом"

Из 33 авторов законопроекта 26 или 27 – выходцы из Западной Украины, из Галичины, где языковой проблемы не существует, сообщил политолог, директор Фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"По большому счету можно сказать, что этот законопроект – один из предвозвестников того, что в этом году все-таки состоятся досрочные парламентские выборы. И депутаты сегодня для того чтобы показать хотя какую-то результативность, что они хотя бы что-то делали в парламенте, прибегли к любимой уловке: если нельзя показать какие-то достижения в экономике и социальной сфере – давайте поговорим о языке.

Даже если он не будет принят, а я уверен, что не будет, все равно депутаты будут приезжать к себе во Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, и говорить: "вот, мы старались, но вы же видите, кто сейчас сидит в парламенте. Отечество в опасности, давайте снова голосуйте за нас, и так далее. Иначе – вы же понимаете, "тотальная руссификация, тотальный Путин, тотальная Москва", – сказал эксперт.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Кость Бондаренко

В целом же, считает Бондаренко, это не более чем "ритуальные танцы перед собственным электоратом в предчувствии выборов".

В то же время, у этого законопроекта появились и побочные эффекты, продолжил политолог. Он напомнил: стало известно, что с 1 января 2017 года запрещен ввоз книг, напечатанных в России, в Украину – не только для реализации, но и для собственного потребления, даже в единичных экземплярах.

"Правда, сейчас журналисты начали искать, на основе какого циркуляра это все. Все разводят руками и кивают в сторону друг друга. Кто-то говорит, что это указ президента, другие – что внутренняя документация таможенной службы.

На самом деле, когда начинают говорить относительно документа – на основании чего это происходит, не могут ответить. На самом деле, это решение незаконно по своей сути и по большому счету в случае подобной практики можно подавать в суд на государственные структуры и есть все шансы этот суд выиграть", – резюмировал Бондаренко.

"Партия войны" против урегулирования

Другой громкой темой недели стало открытое СБУ уголовное производство в отношении влиятельного бизнесмена Виктора Пинчука. Основанием послужила статья Пинчука в американском издании Wall Street Journal.

По словам Андрея Золотарева, есть несколько версий произошедшего. Первая – якобы статья в Wall Street Journal была согласована с Банковой (администрацией президента) и вкупе со статьей Елисеева формировала пространство для торговли. Впрочем, политолог назвал эту версию кажется несостоятельной.

"В статье Пинчука заимствован ряд пунктов, которые мы видели в плане Медведчука, но по большому счету это достаточно осторожные, половинчатые суждения. Умствования, но не более того. Тем не менее, началась массовая обструкция. Это четкий показатель того, что у президента нет никаких политических ресурсов для реализации минских соглашений", – отметил эксперт.

Он напомнил, что раньше также дипломат Василий Филипчук высказывал свое мнение по урегулированию ситуации, но тоже подвергся обструкции.

"На фоне того, как сильно работала пропагандистская машина "партии войны", даже такие робкие заявления с предложениями конструктива не воспринимаются – тут же шельмуют", – сказал Золотарев.

В целом же, считает он, абсолютное нежелание выходить на какой-то конструктивный дискурс говорит о том, что Украине предстоит пережить обострение на Востоке, а во внутренней политике будет все больше конфликтов.

Пинчук ориентируется на Запад

По большому счету, Пинчук – человек мира, мало интегрированный в украинские элитарные игры и расклады: его больше интересует, что о нем думают в Вашингтоне, чем в Киеве, тем более в СБУ, сообщил Кость Бондаренко.

"Сама статья – неоригинальна по своей сути. Он (Пинчук) не сказал ничего нового. Фактически он пересказал один из абзацев нашумевшего интервью Генри Киссинджера "Атлантико" 11 ноября 2016 года – сразу же после победы Трампа.

Фактически, тезисы, которые приписывают Пинчуку, сказал в своем интервью "Атлантико" Киссинджер. Он сказал относительно будущего Украины: возможно, надо пожертвовать Крымом, а потом посмотрим, на каких основаниях Донбасс должен войти в состав Украины. Но главное, что Украина должна перестать быть неким яблоком раздора между Востоком и Западом.

Практически то же самое сказал Пинчук, в надежде на то, что его слишком чрезмерная ставка на семью Клинтон будет забыта, а он впишется в новый дискурс, который сейчас будет продуцировать в окружении Трампа, его семьи, его команды", – сказал политолог, добавив, что Пинчук чудесно понимает, что у него есть шанс сделать разворот на 180 градусов.

Эксперт считает, что Пинчук сейчас забрасывает некие камушки, чтобы его заметили. Чтобы кто-то, кто мониторит СМИ, увидел: "О, тут в Украине есть некто, кто продуцирует здравые идеи, говорит не только про Бандеру и украинский язык". Соответственно, в надежде на это возможно появилась эта статья.

"Но, опять же, откуда появилось дело, которое возбудило СБУ. Известно, что дело возбудили по заявлению, которое сделал Ярош. Понятно, что сейчас в Украине есть очень много тех, кто считает: а почему Пинчук должен быть таким "смотрящим" за Украиной? Почему не Наливайченко – кум Яроша? Я думаю, что именно эта конкуренция в борьбе за американское направление, за близость к Трампу, право сфотографироваться с ним – она и лежит в основе этого дела против Пинчука", – сообщил политолог.

Он также спрогнозировал, что, "естественно, ничем это дело не завершится: смешно предполагать, что Пинчук получит тюремный срок".

А Елена Дьяченко отметила, что главный актив Пинчука на сегодняшний день – его тесть, и все политические действия бизнесмена направлены на то, чтобы сохранить жизнь и свободу Леонида Кучмы, что делает крайне сговорчивым с действующей властью.

"Я думаю, что рано или поздно компромисс между Пинчуком и Порошенко будет найден", – спрогнозировала эксперт.

"Революционная" резолюция ПАСЕ

Кость Бондаренко прокомментировал принятия ПАСЕ резолюцию по Украине: по его словам, украинской делегации удалось принятия практически революционного документа.

"Резолюция сама по себе – достаточно важная. В ней впервые фактически высказаны все те претензии, которые накопились в отношении украинской власти. Говорится о том, что необходимо расширить права оппозиции, необходимо принять целый ряд законопроектов, которые лежат в основе минских договоренностей…", – сказал политолог, добавив, что эта резолюция – далеко не по нраву нынешней власти.

Бондаренко отметил, что, хоть и говорят, что резолюция ПАСЕ необязательна к выполнению парламентами, о большому счету, "европейская бюрократия устроена таким образом, что резолюция ПАСЕ может стать зацепкой для невыполнения, например, со стороны ЕС требований, которые Украина выдвигает по безвизовому режиму". То есть в ЕС могут сначала потребовать выполнить положения резолюции, а после – пообещать подумать о безвизовом режиме.

"Нельзя отрицать такой возможности", – подытожил политэксперт.

Коалиция в ВР: есть или нет

Елена Дьяченко также акцентировала внимание на выходе из парламентской коалиции "ситуативно зашедшего" в нее бывшего "свободовца" Юрия Бублика.

По мнению эксперта, это поднимет очередной раунд вопросов к руководству парламента о том, есть коалиция или ее нет, и "это очередной шаг навстречу досрочным парламентским выборам, которые, по негласным оценкам, основные политические игроки уже ведут и готовятся к осени текущего года".

Ложь в е-декларациях: что ждет депутатов

Еще одной важной темой недели стало обсуждение того, накажут ли народных депутатов, совравших в своих электронных (e-декларациях).

Андрей Золотарев заявил, что в ближайшее время будут "показательные порки каких-то отдельных деятелей, но системно здесь вряд ли что-то поменяется". Тем более, пока на 110 тысяч деклараций нет ни экономических, ни административных ресурсов, чтобы все проверить.

Кость Бондаренко абсолютно уверен, что никого из написавших неправду в e-декларациях не накажут.

"Будет несколько шумных, показательных медиа-акций, будут публикации в СМИ, покажут, "какой нехороший у нас депутат, утаил свою прибыль", – спрогнозировал политолог.

А Елена Дьяченко разъяснила, что в уголовном кодексе предполагается ответственность за неправдивые данные в электронных декларациях: штраф – 2500-3500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть по-максимуму – от 68 до 72 тысяч долларов.

"Условно говоря, если человек украл миллион долларов, задекларировал 100 тысяч, то заплатить 70 тысяч долларов – мы, по сути, оффшор", – сказала эксперт.

Она также призвала не верить, что за вранье в электронных декларациях предполагается тюремное заключение.

"Сначала предполагается уплата штрафа, вторая санкция – общественные работы, и уже самая последняя санкция – лишение свободы. Это после того как человек, задекларировавший несколько миллионов долларов налички, по какой-то причине не сможет выплатить штраф и выполнить общественные работы. Только после этого к этому бедному, нищему человеку смогут применить санкцию лишения свободы", – отметила Дьяченко.