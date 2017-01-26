Реакция истеблишмента Украины на резолюцию ПАСЕ

FREDERICK FLORIN / AFP

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В среду, 25 января, в Страсбурге Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по Украине. Отечественные СМИ тут же нарекли ее весьма жесткой, хотя отдельные пункты украинской делегации удалось из нее изъять. Прежде всего это скандальная поправка относительно представительства Донбасса в Верховной Раде. Однако и без этого дополнения резолюция ПАСЕ выглядит для официального Киева весьма непривлекательно.

В итоге резолюция ПАСЕ содержит требование выполнить Минские соглашения, изменить закон о люстрации, соблюдать права оппозиции, обеспечить политический плюрализм, довести до конца расследования по убийствам на Майдане и в Одессе в 2014 году. Кроме того в ПАСЕ обеспокоены внесенным в Раду законопроектом о Госязыке, якобы ущемляющем права нацменьшинств.

В украинском сегменте соцсетей новая резолюция ПАСЕ вызвала немало комментариев. В первую очередь своими мнениями поделились отечественные политики, эксперты и аналитики. Некоторые считают проголосованный документ "настоящей победой украинской оппозиции и свидетельством признания ее авторитета в Европе". Другие акцентируют внимание на том, что: "проголосованный доклад ПАСЕ адресует украинской власти немало жестких требований". Однако мало в сетях комментариев относительно сроков реализации этих требований.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook