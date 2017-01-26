Великий и могучий? Статус русского языка в странах бывшего СССР

РИА Новости Украина

В республиках СССР впервые государственный статус титульных языков был зафиксирован в конституциях в 1989 году.

В законах о языке, принятых союзными республиками в 1989 году (в Белоруссии и Туркмении – 1990 году), русскому языку придавались различные статусы, кроме государственного.

Русский язык как язык межнационального общения, был зафиксирован в законах о языке Белоруссии, Молдавии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Право на воспитание и получение образования на русском языке – в законах о языке Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана.

Ни в одном из государств Балтии русский язык не был зафиксирован как язык межнационального общения.

Читайте также: Слово писателя о языковом аде и геноциде

Действующий статус

Абхазия

Статус русского языка закреплен в Конституции Абхазии (статья 6), где он "наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений".

Это положение содержится в законе "О государственном языке", принятом в 2007 году (статья 2). Статья 8-я закона гласит, что "средством официального общения в высших органах государственной власти являются государственный язык и русский язык в соответствии с его статусом, определенным в Конституции Республики Абхазия".

Азербайджан

В действующей Конституции Азербайджана положение о статусе русского языка не регламентируется. Статья 21 Конституции гласит, что Азербайджанская Республика обеспечивает свободное использование и развитие других языков, на которых говорит население.

Армения

В Конституции Армении статус русского языка не определен.

Согласно Закону о языке от 17 апреля 1993 года (статья 1), Армения "гарантирует свободное использование языков национальных меньшинств".

Белоруссия

Статус русского языка закреплен в Конституции Белоруссии 1994 года (статья 17), где он признается государственным наряду с белорусским.

Статья 11 Союзного договора России и Белоруссии предусматривает, что официальными языками Союзного государства являются государственные языки государств-участников без ущерба для конституционного статуса их государственных языков, а в качестве рабочего языка в органах Союзного государства используется русский язык.

Грузия

В Конституции Грузии статус русского языка не определен.

До 2005 года русский язык имел статус негосударственного языка. С 2005 года он получил статус иностранного языка. В грузинских школах можно изучать русский язык в качестве второго иностранного языка после обязательного английского.

Казахстан

Согласно статье 7 Конституции Казахстана 1995 года, "в государственных организациях и органах местного самоуправления наравне с казахским языком официально употребляется русский язык". Это положение закреплено в законе "О языках в Республике Казахстан" от 11 июля 1997 года.

Согласно дополнительному постановлению Конституционного Совета Казахстана от 23 февраля 2007 года, "равенство в применении в государственных организациях и органах местного самоуправления государственного казахского и официально употребляемого русского языков не означает наделение последнего статусом второго государственного языка".

Киргизия

Русский язык имеет статус официального языка в соответствии со статьей 10 Конституции Киргизии, принятой 27 июня 2010 года.

Статус русского языка закреплен в законе "Об официальном языке Киргизской Республики" от 29 мая 2000 года. http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/443

Латвия

Статус русского языка Конституцией Латвийской Республики не определен.

Русскому языку присвоен статус иностранного языка согласно закону "О государственном языке" 1999 года. Согласно закону, латышский провозглашен единственным официальным языком, обязательным для использования во всех государственных учреждениях. Закон о языке не распространяется на неофициальное общение.

Литва

Статус русского языка Конституцией Литовской Республики 1992 года не определен.

Согласно закону "О государственном языке" 1995 года, гарантируется право лиц, принадлежащих к национальным общинам, на развитие своего языка, культуры и обычаев.

Молдавия

Статус русского языка Конституцией Молдавии 1994 года не определен. Согласно статье 13 Конституции, "государство признает и охраняет право на сохранение, развитие и функционирование русского языка и других языков, используемых на территории страны".

Согласно закону "О функционировании языков на территории Республики Молдова" 1989 года в последующих редакциях, за русским языком закреплен статус языка межнационального общения.

Существует ряд законодательных актов, дополнительно регламентирующих его применение в разных сферах (Закон о правах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и правовом статусе их организаций; Закон об особом правовом статусе Гагаузии; Закон об основных положениях особого правового статуса населенных пунктов левобережья Днестра и другие).

В непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), согласно статье 12 Конституции ПМР 1995 года, русский язык имеет статус официального наряду с молдавским и украинским.

На территории Гагаузии (автономия в составе Молдавии) русский язык является официальным наряду с молдавским и гагаузским.

Таджикистан

Согласно Конституции Республики Таджикистан 1994 года, русский язык является языком межнационального общения (статья 2).

Этот же статус был прописан в законе "О языке" 1989 года. В 2009 году был принят новый закон "О государственном языке". В новом законе русский язык, как язык национального меньшинства, не упоминается.

Туркмения

В Конституции Туркмении 1992 года русский язык фигурировал как язык межнационального общения; в редакции Основного закона 1996 года его упоминание исчезло из документа, упоминается только туркменский как государственный.

В Конституции Туркмении в последней редакции 2009 года статус русского языка не определен.

Узбекистан

В Конституции Республики Узбекистан статус русского языка не определен.

В редакции закона "О государственном языке" до 1995 года русский язык имел статус языка межнационального общения. Из новой редакции Закона "О государственном языке" это положение было исключено.

Украина

Русский язык обладает статусом языка национального меньшинства согласно действующей редакции Конституции, которая гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины" (статья 10).

10 августа 2012 года вступил в силу закон "Об основах государственной языковой политики", в соответствии с которым русский язык получил статус регионального там, где он является родным как минимум для 10% населения.

После смены власти в Украине в 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года "Об основах государственной языковой политики". Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.

21 января 2017 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий отмену закона "Об основах государственной языковой политики".

Эстония

Статус русского языка Конституцией Эстонии 1992 года не определен.

Согласно закону "О языке" 2011 года, русский язык относится к языку национального меньшинства; в единице самоуправления, где как минимум половина постоянного населения является национальным меньшинством, каждый имеет право обратиться в государственное учреждение, действующее на территории этого самоуправления, и в учреждение местного самоуправления и получить от них и их чиновников и работников помимо ответов, данных на эстонском языке, также ответы на языке этого национального меньшинства.

Южная Осетия

Согласно статье 4 Конституции Южной Осетии, государственными языками в Республике Южная Осетия являются осетинский и русский языки.

Осетинский и русский языки, а в местах компактного проживания граждан Республики Южная Осетия грузинской национальности – грузинский, признаются официальными языками органов государственной власти, государственного управления и местного самоуправления в Республике Южная Осетия.