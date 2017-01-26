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    Законопроект о языке грозит привести к международному скандалу - Медведчук

    Тема:

    Один на всех. Новый закон о языке (24)

    (обновлено: )13510
    По мнению Виктора Медведчука, юридические новации, дискриминирующие значительную часть граждан страны ради реализации националистических идей, стали поводом для международного скандала.
    Медведчук Виктор
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Рассмотрение законопроекта об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни грозит перерасти в международный скандал, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

    Платон Беседин
    Фото Платона Беседина
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    Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

    "Их юридические новации, противоречащие конституции Украины и дискриминирующие значительную часть граждан страны ради реализации националистических идей, стали уже не только внутренней проблемой Украины, но и поводом для международного скандала", — цитирует слова Медведчука пресс-служба движения.

    Политик привел слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который, комментируя украинские законопроекты о языке и образовании, заявил, что власти Венгрии "не потерпят никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, которые ухудшили бы положение меньшинств". В противном случае этот вопрос будет поднят на уровне ЕС.

    "Что дальше? С кем еще из стран-соседей евроинтеграторы готовы спровоцировать конфликт и какие еще права граждан Украины намерены ограничить или нарушить?" — добавил Медведчук.

    Документом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

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