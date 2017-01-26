Законопроект о языке грозит привести к международному скандалу - Медведчук

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Рассмотрение законопроекта об исключительном использовании украинского языка почти во всех сферах жизни грозит перерасти в международный скандал, считает лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

Законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка в практически всех сферах жизни, зарегистрирован в Верховной Раде. Как отмечается на сайте Рады, его авторами являются 33 депутата из разных фракций. Предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, а также стать языком СМИ и книгопечатания.

"Их юридические новации, противоречащие конституции Украины и дискриминирующие значительную часть граждан страны ради реализации националистических идей, стали уже не только внутренней проблемой Украины, но и поводом для международного скандала", — цитирует слова Медведчука пресс-служба движения.

Политик привел слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который, комментируя украинские законопроекты о языке и образовании, заявил, что власти Венгрии "не потерпят никаких поправок — ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, которые ухудшили бы положение меньшинств". В противном случае этот вопрос будет поднят на уровне ЕС.

"Что дальше? С кем еще из стран-соседей евроинтеграторы готовы спровоцировать конфликт и какие еще права граждан Украины намерены ограничить или нарушить?" — добавил Медведчук.

Документом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.