Автопротесты, эмиграция и "языковой" закон. Мнение Соколовской

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

Утром, 24 января, подъезды в Киев на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах заблокировали недовольные автомобилисты. Они требовали принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.

После создания заторов на подъездах в столицу, и причинив таким образом значительные неудобства гражданам, протестующие отправились к Кабмину для встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Правда, премьер к участникам протеста так и не вышел.

Состоялся первый этап конкурсного отбора на должность руководителя Нацполиции, который проводили в форме тестирования. В отборе приняли участие 43 кандидата, однако главные претенденты на должность – исполняющий обязанности главы Национальной полиции Вадим Троян и глава полиции Киева Андрей Крищенко – не пришли. В МВД сообщили, что не в курсе, почему Троян и Крищенко пропустили тест.

В парламенте зарегистрированы три законопроекта относительно государственного языка. Два из них похожи, едва ли не альтернативные, еще один – схожей тематики. Но речь там о том, что украинский язык должен быть обеспечен как единственный государственный, должен стать обязательным для госслужащих, общественной жизни, а также для СМИ и т.д.

Эти и другие ключевые события вторника, 24 января, в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировала политический эксперт Янина Соколовская.

О БЛОКИРОВАНИИ УЧАСТНИКАМИ АВТОПРОТЕСТА ВЪЕЗДОВ В КИЕВ



Что вы думаете насчет методов участников автопротеста, которые сегодня применялись, и что скажете насчет того, добьются ли результатов активисты вот такой акцией?

– Пока у нас в стране будут проходить такие акции, у нас порядка не будет, потому что, когда в 2004 году народ вдруг решил, что все вопросы можно решать установкой палаток на площадях, у него было десять лет, чтобы он убедился, что так не решается. Теперь мы с 2013 года предполагаем, что все вопросы можно решать дымом от горящих покрышек.

Во-первых, возникает вопрос о самой степени подготовки этой акции, видимо она готовилась заранее, учитывая количество сгоревших покрышек. А во-вторых, абсолютно очевидно, что говоря об этом временном ввозе, порядке и т.д., подразумевают, что не надо платить за растаможку, не надо платить налоги — и давайте мы сожжем шины и не будем платить государству. Что у нас в бюджете дыра, так это не наши проблемы, нам нужен дешевый европейский автохлам.

И основное — протестующие показали, что им абсолютно наплевать на тех людей, которые застряли на въезде-выезде в Киев. А полиция расписалась в абсолютной своей неблагонадежности – она либо подыгрывала протестующим, либо не могла ничего с ними сделать. И то, и другое плохо.

Организаторы этой акции говорили, что если сформируются пробки, то они прекратят эту акцию.

– А как назвать эти километровые заторы, которые стояли на въезде в Киев? То есть людям создали сложности. Ради чего? Чтобы кто-то мог ездить на дешевом автохламе, пригнанном под видом запчастей? Но мы же с вами должны быть честны перед собой, перед людьми – не о том, не о правах и свободах этот митинг. Этот митинг, скорее, о правах на контрабанду. Я не хочу, чтобы в эту страну шла контрабанда.

Вы считаете, что это именно о контрабанде речь? РИА Новости Украина Евгений Котенко Ударим автопротестом по власти! Реакция в соцсетях

– Скажем так, участникам акции должно быть понятно, что и ввозятся эти машины на разборку, и ввозятся машины под видом деталей, собираются уже здесь. Все это методы ухода от налогов и от таможенных сборов и пошлин, которые в принципе должны взыматься.

Вопрос должен стоять законодательно о снижении пошлин и сборов. Да, это необходимо, если мы хотим, чтобы у нас каким-то образом большинство людей село за руль. Есть же пример Сингапура, где не машина стоит дорого, а лицензия на использование машины стоит дорого, и лицензии продаются через аукционы по количеству построенных в стране дорог за год.

То есть у нас дороги и так уже перегружены, у нас плохая экологическая обстановка, и если сюда еще запустить европейский автохлам, не растаможенный, или растаможенный за три копейки, мы захлебнемся не только в СО2, мы вообще просто встанем, как стоит город Москва – никто не сможет ездить.

Должна быть выработана какая-то законодательная пропорция. Но не об этом же люди митингуют.

Есть и другая позиция, что, наоборот, лоббисты в ВР отстаивают интересы бизнесменов, которые стоят за доставкой в Украину новых зарубежных автомобилей, которые дорого стоят, которые очень дорого оформлять, и не каждый может себе позволить автомобиль достойного качества, комфорта в Украине.

– Да, не может. Именно поэтому все эти пошлины и сборы надо снимать и снижать законодательно, а не заниматься контрабандой. А если мы не будем платить налоги в Пенсионный фонд, то извините, но мы наследуем пример Грузии, где пенсии не платят в принципе и где старики в свое время умирали на улицах. Но нужно ли нам это?

Мы же тоже не будем вечно молодыми, нам когда-то придется получать пенсию. Как, собственно, и тем, кто митингует.

О КОНКУРСЕ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ НАЦПОЛИЦИИ



Проходит конкурс на должность главы Нацполиции Украины. Результаты тестов будут известны до конца этой недели. По-вашему, кто станет главой Нацполиции?

– Кого назначат. Мучит меня два вопроса: сколько народ можно считать за идиотов, и почему не тестировали Деканоидзе? Потому что человек, который рыдал, увидев труп нашего коллеги Шеремета, и ничего более при этом не делал, он у меня вызвал сомнения насчет и профессиональной, и психологической, и прочей пригодности. Не тестировали женщину, а зря.

То, что Крищенко и Троян не явились на тестирование, это достаточно показательный момент, что они этим жестом объяснили все, что стоит нам понимать о важности этого тестирования. Суть в том, что кого назначат, тот и будет работать.

Но, в принципе, эти все многоэтажные назначения, эти все новые надстройки типа НАБУ, у меня вызывают большие вопросы. К примеру, есть такая, мы считаем, закостенелая структура – Генпрокуратура, Юрий Луценко руководит, не все его любят, но зарплата у него в пять раз меньше, чем у главы НАБУ, и бюджет его сотрудников в десятикратно меньше, чем бюджет тех, кто работает в НАБУ.

При этом Генпрокуратура открывает уголовные дела — их больше 300, насколько я помню, которые находятся в активной судебной стадии, а НАБУ еле дотянуло до 99 дел, и то непонятно, что с ними происходит.

Мы же понимаем, что количество не значит качество?

– Но тут и качества нет.

Но они сетуют на зарплаты.

– Если сравнить с 250 тысячами руководителя НАБУ, то возникает вопрос – как же бедны наши нардепы. Эти тесты показывают, что мы сейчас очень занялись показухой, а дела пока нет, ведь независимо от того, кто будет назначен главой полиции, он должен работать в одной связке не только с Аваковым, а и, к примеру, Антоном Геращенко. Если он не будет вписываться в эту вертикаль, недолго он проработает главой полиции.

Понимая все это, мы отдаем себе отчет, что кого назначат, тот и будет работать.

Именно министр внутренних дел назначит?

– Я думаю, что министр внутренних дел будет еще действовать по согласованию с президентом Порошенко.

Из какой сферы влияния будет эта персона?

– Эта персона будет удобная для всех, достаточно исполнительная. Я все-таки надеюсь, что она будет не из революционеров, а из профессионалов. Говоря слово "революционеры", я имею ввиду активисты непрофессионального толка.

То есть основной критерий, на ваш взгляд, это опыт?

– Мне бы хотелось, чтобы это были профессионалы, люди, имеющие опыт в сыскной работе, и чтобы все-таки была переломлена та тенденция, которую мы видим сейчас. Поскольку сейчас в Шевченковском, по-моему, райотделе, который расследует дело Шеремета, старшему сотруднику – 28 лет. Меня это пугает, потому что опыта оперативной и следственной работы в 28 лет еще не может быть по определению.

Также на него будет возложена обязанность продолжить реформы.

– Остался самый сложный этап. Во-первых, надо удержать то, что достигнуто патрульными, потому что мы с патрульными общаемся периодически, и мы видим, что расползается эта схема, и патрульные в новой форме начинают превращаться в старых гаишников.

Во-вторых, нужно сделать самый сложный этап реформы, который подразумевает еще и очищение от коррупции, приход новых людей и т.д. Я надеюсь, что в МВД придут люди, имеющие опыт работы в этой структуре, но не замешанные в коррупционных схемах.

О ЛЮСТРАЦИИ



Минюст проводил конкурс, чтобы избрать директора департамента по вопросам люстрации. Пока не определились с кандидатом и объявили повторный конкурс, который пройдет с 1 по 3 марта. Как вы считаете, по каким критериям выбирали?

– Тут еще интересен вопрос – а судьи кто? Список судей интересен. У нас с люстрацией совсем беда. У нас есть закон, написанный на послемайданной волне, совершенно безграмотно юридически и грамматически, совершенно не определяющий сути люстрации.

Ведь мы люстрацию копируем с Польши, но в Польше все было просто — в Польше люстрировали тех, кто был причастен к коммунистическому режиму. У нас же, если люстрировать тех, кто был причастен к коммунистическому режиму, то надо начинать с президента, потому что все они были членами партии.

Многие были основателями партии, которая стала основой для Партии регионов. То есть если мы будем люстрировать таким образом, то нужно проводить тотальную зачистку, оставляя у власти только тех, кому меньше 20 лет.

Поэтому, если быть честным, то от люстрации нужно отказываться как от метода репрессивного воздействия начальников на неугодных сотрудников и начинать людей тестировать по профессиональному признаку.

О ЗАКОНОПРОЕКТАХ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ

В ВР сейчас поданы три законопроекта об украинском языке. Речь в них о том, что украинский язык должен быть обеспечен как единственный государственный. Хватит ли голосов, чтобы проголосовать за такой законопроект?

– Знаете, есть нечто общее между нашими депутатами и американскими избирателями. Ведь они тоже все говорили: мы же проголосуем за Клинтон! А потом взяли и проголосовали за Трампа.

У нас история такая же. Была единая депутатская группа, которая писала закон о языке, инициировала всю эту активность "Самопомич", как всегда, "Самопомич" активна – люди из Львова, у них всегда много энергии, энергия эта привела к взрыву внутри группы, и группа раскололась.

В итоге появилось два документа. Один рожден в недрах БПП, он достаточно лоялен и касается госслужащих и использования языка госслужащими. Фактически, он дублирует закон о госслужбе. И тот агрессивный, который мы уже обсуждаем уже неделю, и который большинство депутатов не читало.

Те, кто сел читать, сказали, что на ближайшей сессии отзовут свои подписи из-под агрессивного законопроекта, потому что он не соответствует Конституции, и зачем вмешиваться в эту нехорошую историю.

А вообще факт подписи, что он значит? Просто больше внимания привлекли к этому законопроекту в ходе представления его в СМИ, и больше ничего?

– Меня больше в этой истории смущают те 17 комитетов, которые поддержали. Но опять же, и в комитетах, скорее всего, не читали, а поддержали, потому что им рассказали, что это повышение роли украинского языка и это всегда прекрасно, и украинский должен быть государственным. Когда дочитают, тоже очень удивятся. Поэтому сейчас настроение в БПП – не голосовать.

В АП, насколько я понимаю, отношение к этому законопроекту, как к шантажу "Самопомочи", которая отвлекает внимание от прекрасного львовского мусора, который ездит по всей территории Украины кругами и уже стремится за рубеж. То есть "Самопомочи" как основному политическому конкуренту не дадут темой языка задавить тему мусора, поэтому голосовать не будут.

Есть такая уверенность, что этот законопроект не будет принят, "Самопомич" начала торговаться, говоря о том, что мы снимем все острые места, но если снять все острые места, то это получается проект БПП, он же – закон о госслужбе. Поэтому в этой ситуации, скорее всего, законопроект принят не будет.

Сейчас мы понимаем, что это попытка отвлечь внимание, и не только от львовского мусора. То есть эта ситуация может устраивать не только "Самопомич", но весь украинский парламент, чтобы люди говорили вновь о языке.

– Меня в этой ситуации порадовали высказывания представителей БПП о том, что этот закон нельзя голосовать, потому что он вносит рознь в народ, и он бередит народ.

Действительно, каждый хочет отвлечь внимание от своей наболевшей темы. Но как раз это для нас тоже хорошо, потому что как только закон будет проголосован, о нем забудут. Поэтому есть смысл всем, кто хочет отвлекать внимание и долго танцевать на этом поле, чтобы этот закон долго обсуждался, модернизировался, нервировал всех, но не принимался. Принятый закон — уже неинтересный закон.

О ШУМИХЕ В СОЦСЕТЯХ ПО ПОВОДУ ЭМИГРАЦИИ

В Facebook-сообществе активно обсуждается вопрос эмиграции. Инициатором стал Артур Оруджалиев, который написал пост, посвященный эмиграции. Он поднял целую волну активного обсуждения этой темы. Что вы написали?

– Я написала, что это прокачка новой технологии, которая проверяет мнение людей и наводит их на мысль, что стремление к перемене мест – это некий позитив. На самом деле позитива нет.

Нам надо помнить, что хорошо там, где мы есть, а кто говорит, что хорошо там, где нас нет, тот ошибается всерьез, потому что Украина – страна для украинцев и, как ни крути, и туризм – это не эмиграция, банальное высказывание, но оно справедливо. Кто ездил за рубеж работать и жить, тот понимает, о чем идет речь.

Конечно, этими настроениями украинцев пользуются очень многие – пользуется Испания, которая, наконец, смогла сбыть свою недвижимость на юге, очень хорошо пользуется Канада, у которой жилищный рынок рванул на 300%, Израиль, эмиграция куда увеличилась за три года на 70%. Но при этом с мечтой об иностранных паспортах, о прекрасных якобы иностранных учебных заведениях, но мы не понимаем, что наша средняя школа гораздо сильнее, чем во всех вышеперечисленных странах вместе взятых, что наше вузовское образование не такое уж плохое.

Эксперты считают, что наша система образования устаревшая, что нужно менять все подходы, всю систему.

– Если мы говорим о вузовской системе образования, то наша система образования основана на создании базы, остальное ты сам себе наработаешь, пока ты учишься. У них база не создается, у них сразу идут на семинары, на практику и т.д.

Мое мнение, что лучше иметь базу, все остальное ты наработаешь потом. Не имея базы, имея только практический опыт и попадая в рабочую среду, можно убедиться в том, что этот опыт не применим. Кроме паспортов, которые мы можем там теоретически получить ценой, зачастую, больших унижений, мы получаем не только права, но и значительную ответственность.

Во-первых, уголовную ответственность в Украине за двойное гражданство, которое у нас запрещено, во-вторых, ответственность, которую ты несешь перед теми странами. Например, те, кто уезжают в Израиль, достаточно быстро убеждаются в том, что их сыновья и дочки должны служить в израильской армии, которая реально воюет и которая совершенно небезопасна – то, чего нет здесь и т.д.

То есть мы хотим прав, большого социала, мы не хотим работать, наши люди не хотят учить языки, при этом наши люди собираются мигрировать. В итоге все, на что претендуют украинцы красивые, умные и талантливые за рубежом – это работа ниже среднего, как правило, черная, как правило, нелегальная.

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Адвокат, правозащитник Егор Штокалов в эфире "ГС" заявил, что блокирование дорог – правонарушение, поэтому полиция должна заняться расследованием этого автопротеста.

Директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков в эфире "ГС" прокомментировал проведение тестирования на должность главы Нацполиции, и заявил, что этот тест выходит за рамки законодательства.