Троян отказался участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы ведомства.

"Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины", — написал Троян на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что комиссия внимательно посчитала его стаж работы в области права и запросила у справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой он работал. "Я не стану готовить такую справку. Мое мнение — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, таким, который отвечает всем требованиям закона — без поправок, дописок и натяжек", — отметил Троян.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. "Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и предположений", — резюмировал и.о. главы Нацполиции.

Напомним, ранее Нацполицию возглавляла Хатия Деканоидзе.