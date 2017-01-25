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    Политика

    Троян отказался участвовать в конкурсе на должность главы Нацполиции

    (обновлено: )9210
    Как уточнил Вадим Троян, конкурсная комиссия запросила у него справку о его деятельности в одной из частных фирм, где он работал. В свою очередь Троян такую справку предоставить отказался.
    Начальник уголовной полиции Вадим Троян
    Пресс-служба Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. И.о. главы Национальной полиции Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы ведомства. 

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    "Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины", — написал Троян на своей странице в Facebook.

    Он уточнил, что комиссия внимательно посчитала его стаж работы в области права и запросила у справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой он работал. "Я не стану готовить такую справку. Мое мнение — глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, таким, который отвечает всем требованиям закона — без поправок, дописок и натяжек", — отметил Троян.

    По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. "Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и предположений", — резюмировал и.о. главы Нацполиции.

    Напомним, ранее Нацполицию возглавляла Хатия Деканоидзе.

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