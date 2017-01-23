Язык мой – враг твой. Соцсети о законопроекте по госязыку

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В самый разгар зимы в украинском парламенте "созрел" вопрос государственного языка. Буквально на днях в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект "О языке", авторами которого стали 33 депутата из разных фракций. Народные избранники предлагают сделать украинский обязательным не только в государственных учреждениях, но и в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Помимо этого народные избранники хотят, чтобы все культурно-массовые мероприятия в стране проводились только на государственном языке. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ и снимаемых в стране фильмов. За нарушение закона нардепы предлагают сурово штрафовать. Дороже всех вопрос украинизации обойдется украинским СМИ – от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн). К тому же после принятия предложенного Раде законопроекта, за попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить даже уголовная ответственность.

В украинском сегменте соцсетей идею тотальной украинизации восприняли двояко. Большинство, конечно же, поддерживает, но нашлись и такие, кто считает проблему надуманной, а время для ее решения – неподходящим: "В Украине за все годы независимости не было ни одного языкового конфликта в обществе. Все разноязычные люди прекрасно жили вместе друг с другом и даже не пытались организовать гетто для защиты своих языковых прав. Общество само прекрасно себя регулировало".

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook