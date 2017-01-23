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    Аналитика и комментарии

    Язык мой – враг твой. Соцсети о законопроекте по госязыку

    (обновлено: )159
    В Раде появился законопроект о тотальной украинизации: украинский язык хотят сделать обязательным в СМИ, школах и магазинах, а вот за неуважение к государственному языку может грозить даже уголовная ответственность…. Что думают об этом сами украинцы?
    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В самый разгар зимы в украинском парламенте "созрел" вопрос государственного языка. Буквально на днях в Верховной Раде зарегистрировали новый законопроект "О языке", авторами которого стали 33 депутата из разных фракций. Народные избранники предлагают сделать украинский обязательным не только в государственных учреждениях, но и в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях. 

    Кость Бондаренко
    Украинское фото
    Бондаренко: закон о языке - убийство мира и стабильности в Украине

    Помимо этого народные избранники хотят, чтобы все культурно-массовые мероприятия в стране проводились только на государственном языке. Украинский язык предлагается сделать обязательным для всех СМИ и снимаемых в стране фильмов. За нарушение закона нардепы предлагают сурово штрафовать. Дороже всех вопрос украинизации обойдется украинским СМИ – от 400 до 500 необлагаемых минимумов (6800-8500 грн). К тому же после принятия предложенного Раде законопроекта, за попытки "внедрения в Украине официального многоязычия" может грозить даже уголовная ответственность. 

    В украинском сегменте соцсетей идею тотальной украинизации восприняли двояко. Большинство, конечно же,  поддерживает, но нашлись и такие, кто считает проблему надуманной, а время для ее решения – неподходящим: "В Украине за все годы независимости не было ни одного языкового конфликта в обществе. Все разноязычные люди прекрасно жили вместе друг с другом и даже не пытались организовать гетто для защиты своих языковых прав. Общество само прекрасно себя регулировало". 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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