Бортник: отмена "языкового закона" дискредитирует Украину

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Конституционный суд Украины (КСУ) в пятницу, 13 января, продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 57 депутатов Верховной Рады относительно конституционности закона "Об основах государственной языковой политики" (известного также как "закон Кивалова-Колесниченко или "языковой закон").

Читайте также: Заплеванный колодец. Попытки Украины уничтожить Трампа обернулись против нее

Пятьдесят семь депутатов Верховной Рады еще в 2014 году обратились в Конституционный суд относительно конституционности "языкового" закона. В частности, они считают, что положения закона создают условия для доминирования региональных языков над государственным украинским.

В декабре 2016 года КСУ завершил в открытой части пленарного заседания слушание дела о соответствии языкового закона Конституции и перешел к закрытой части.

Нельязя исключать, что закон Кивалова-Колесниченко отменят, но это будет еще один шаг по пути отхода от принципов демократии, что может иметь достаточно негативные последствия для Украины, сказал РИА Новости Украина политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Если закон отменят, то это будет откат Украины от демократических стандартов, это будет означать разогревание процесса дискредитации страны за рубежом, потому что закон поддерживался всеми международными институциями, и до сих пор поддерживается – поэтому он до сих пор и существует", – сказал Бортник, добавив, что "закон создавался в соответствии с Европейской хартией региональных языков и языков национальных меньшинств".

Кроме того, по его словам, "это (возможная отмена закона – Ред.) будет еще один аргумент для тех, кто говорит, что после 2013 года в Украине наблюдается системная деградация концепции защиты прав человека".

Бортник отметил, что прогноз относительно возможного решения суда в нынешней информационной и политической ситуации давать сложно, но – "больше шансов, что отменят".

При этом, по его словам, "попытаются моментально запустить какую-то параллельную процедуру, при которой те люди, которые негативно относятся к правам национальных меньшинств, начнут писать для них какой-то (языковой – Ред.) закон".

Политолог напомнил, что закон уже пытались отменить в 2014 году: "Верховная рада проголосовала, президент не подписал – де-юре закон действующий и им можно пользоваться".

Напомним, что после принятия закона Кивалова-Колесниченко националисты провели акции протеста (включая коллективную голодовку на ступенях украинского дома). Что не устраивало и не устраивает их в языковом законе?

"Не устраивает то, что по закону о принципах государственной языковой политики в тех регионах, где, по данным переписи, больше чем для 10% населения является родным тот или иной язык – язык национального меньшинства или региональный язык – этот язык параллельно, не вместо украинского языка, а параллельно с украинским, может использоваться в образовании и в деятельности органов местного самоуправления. Вот это и не устраивает часть украинского политикума, которая имеет ярко выраженные правые взгляды", – констатировал Бортник.

При этом он отметил, что в свое время "Партия регионов использовала языковой законопроект для своего пиара, и при принятии закона, конечно, голосование происходило с нарушениями".

Политолог пояснил, что сама процедура рассмотрения проекта была более менее выдержана, но "при голосовании произошли нарушения: и драки были, и противостояние в парламенте, и не считали это нормально – это может послужить формальным поводом для отмены закона".

"Но я напомню, что 22 февраля 2014 года Рада проголосовала за постановление (об отмене закона — Ред.)… и это стало политическим и информационным аргументом, который имел очень важную и негативную роль для Украины в Крыму и на Донбассе", – резюмировал Бортник.

Закон, инициированный "Партией регионов" (авторы – "регионалы" Вадим Колесниченко и Сергей Кивалов) был принят в июле 2012 года. Это вызвало недовольство националистических сил.

В 2014 году Верховная Рада признала утратившим силу закон 2012 года об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования двух языков в 13 из 27 регионов страны.

Решение парламента об отмене "языкового" закона спровоцировало волнения на юге и юго-востоке Украины, и на тот момент исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение Рады.