Зарегистрирован законопроект об использовании только украинского языка

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

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Как отмечается на сайте Рады, автором законопроекта являются 33 депутата парламента из разных фракций. Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, языком СМИ и книгопечатания, в сфере обслуживания. Также законом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявлял о необходимости принять в Украине законы о государственном языке и языках национальных меньшинств для гарантирования их прав. Депутат считает, что эти законы нужно принять после отмены закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году. Сейчас Конституционный суд Украины рассматривает дело о конституционности этого закона.