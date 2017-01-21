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    Общество

    Зарегистрирован законопроект об использовании только украинского языка

    (обновлено: )1546222
    Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.
    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", который предусматривает исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

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    Как отмечается на сайте Рады, автором законопроекта являются 33 депутата парламента из разных фракций. Законопроектом предусматривается, что украинский язык должен стать обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, в дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведениях.

    Кроме того, предлагается, что украинский язык должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, языком СМИ и книгопечатания, в сфере обслуживания. Также законом предусматривается отмена закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году.

    Ранее депутат Верховной Рады от фракции "Народный фронт" Леонид Емец заявлял о необходимости принять в Украине законы о государственном языке и языках национальных меньшинств для гарантирования их прав. Депутат считает, что эти законы нужно принять после отмены закона "Об основах государственной языковой политики", принятого в 2012 году. Сейчас Конституционный суд Украины рассматривает дело о конституционности этого закона.

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