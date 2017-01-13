МОН предлагает усилить в старших классах изучение языка и литературы

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины предложило проект типового учебного плана для 10–11 классов, которым предлагается значительно сократить преподавание естественных наук. Проект предлагается для общественного обсуждения.

Проект типового учебного плана опубликован на сайте Министерства образования и науки Украины для общественного обсуждения.

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Согласно проекту, к обязательным предметам обучения в старших классах отнесены, в частности, украинский и иностранные языки, литература, история. На эти предметы предлагается отвести по два-три часа преподавания в неделю. При этом естественные науки будут преподаваться в рамках курса "Человек и природа". Вместе с тем увеличивается время на физкультуру.

В то же время в специализированных классах естественные науки будут преподаваться отдельно и в большом объеме.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №3491-д "Об образовании", который, в частности, вводит 12-летнее полное общее среднее образование. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.