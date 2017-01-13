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МОН предлагает усилить в старших классах изучение языка и литературы

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В проекте Минобразования, к обязательным предметам обучения в старших классах отнесены, в частности, украинский и иностранные языки, литература, история. На эти предметы предлагается отвести по два-три часа преподавания в неделю.
Министерство образования и науки Украины
Украинское фото

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Министерство образования и науки Украины предложило проект типового учебного плана для 10–11 классов, которым предлагается значительно сократить преподавание естественных наук. Проект предлагается для общественного обсуждения.

Иванна Коберник
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Иванна Коберник о реформе образования

Проект типового учебного плана опубликован на сайте Министерства образования и науки Украины для общественного обсуждения.

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Согласно проекту, к обязательным предметам обучения в старших классах отнесены, в частности, украинский и иностранные языки, литература, история. На эти предметы предлагается отвести по два-три часа преподавания в неделю. При этом естественные науки будут преподаваться в рамках курса "Человек и природа". Вместе с тем увеличивается время на физкультуру.

В то же время в специализированных классах естественные науки будут преподаваться отдельно и в большом объеме.

Напомним, в октябре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу законопроект №3491-д "Об образовании", который, в частности, вводит 12-летнее полное общее среднее образование. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов.

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