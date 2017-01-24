Акция активистов "АвтоЕвроСилы" поставила Киев на уши

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Утром во вторник киевляне и гости столицы могли снова вдохнуть подзабытый "аромат" горящих автопокрышек: их зажгли на въездах в столицу активисты организации "АвтоЕвроСила", объединяющей владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Они провели предупредительную акцию, требуя принятия законопроекта №5567, который, по их словам, урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

Активисты частично перекрыли движение транспорта на въездах в Киев, кое-где возникли пробки. В частности, протестные акции прошли на Бориспольской и Одесской трассах, а также на автодороге Бровары-Киев. Всего, по данным организаторов, в протестах приняли участие около 400 автомобилей.

Дождавшись, пока покрышки догорят, протестующие направились к Кабмину, где провели митинг. Здесь движение не перекрывали, машины с иностранными номерами и флагами "АвтоЕвроСилы" выстроились на тротуаре перед зданием правительства и вдоль улицы.

Подход к зданию был перекрыт железными щитами, за которыми выстроились правоохранители.

По словам участников акции, протестуют они уже полгода, приходилось уже перекрывать автотрассы, но — "это не метод, надо решать вопрос цивилизованно, законодательным путем".

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" под Кабмином

О целях протестующих рассказал журналистам руководитель организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич. По его словам, эта акция — "информационная и предупредительная".

"Хотим дать сигнал, что люди ждут решения проблемы, а проблема эта не локальная, она касается всей Украины. Речь идет о трех миллионах автомобилей, значит — об интересах, как минимум, шести миллионов человек, которые от этих авто зависят. Потому что автомобиль сегодня только в Украине остается роскошью. Украинцы — с нашими-то зарплатами, с нашим социальным обеспечением — не могут купить качественный автомобиль… От того, как решат проблему, зависит их жизнь, она может измениться или в лучшую, или в худшую сторону. Поэтому здесь собрались люди со всей страны, от Харькова до Одессы. Посмотрите — это остатки среднего класса…", — сказал Ярошевич.

По его словам, по этой причине многие и вынуждены пользоваться машинами с иностранной регистрацией — "эти машина качественные и безопасные, на них не страшно возить своих детей". Однако приобрести такие машины в Украине большинство украинцев не в состоянии — слишком дорого.

С этим согласился один из участников акции, заметивший, что "Украина — самая бедная страна в Европе, но здесь самые дорогие автомобили, в 4-5 раз дороже, чем в ЕС".

Ярошевич сообщил, что цель участников акции заключается в том, чтобы "растаможку автомобилей привести к европейским образцам".

"Это транспортное средство (он указал на один из автомобилей) в Европе стоит примерно 3-4 тысячи евро. Растаможивание в Украине будет стоит 19-20 тысяч долларов — за что, кому? В Польше это обойдется в 500 долларов, в Литве — 100 евро. Заплатить еще 20 тысяч долларов какому-то дяде? Это, я считаю, бессмысленно… Украина — европейская страна, но самая бедная, а ставки таможенных платежей — самые высокие", — сказал он.

РИА Новости Украина Андрей Лубенский Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" под Кабмином

Отметим, что далеко не все украинцы солидарны с требованиями владельцев автомобилей с иностранной регистрацией. В соцсетях многие сравнивают их акцию с акцией клиентов банка "Михайловский": "почему все должны платить, а они — нет?".

Автоэксперт Олег Назаренко в эфире радиостанции Голос Столицы назвал происходящее "театром абсурда".

"Вместо того, чтобы потребовать у депутатов отмены акциза и пошлины, требуют… узаконить схему, по которой некоторые автомобили можно будет завозить без налогов", — сказал эксперт.

По его словам, "это выгодно, прежде всего, чиновникам, которые будут "крышевать" данную схему, это выгодно таможенникам, которые будут решать, запускать или не запускать, это выгодно будет коммерсантам, у которых есть связи, например, поставить автомобиль на литовскую фирму на учет, вовремя встать и пройти там техосмотр, чтобы регистрацию машины вообще не аннулировали".

Впрочем, принимавшие участие в акции авторы законопроекта №5567 — внефракционные нардепы Юрий Деревянко и Владимир Парасюк — заверили, что заботятся о всеобщей пользе. Так, по словам Деревянко, если удастся "европеизировать" размер пошлин, то, в конечном счете, "от этого выиграют все, а деньги пойдут в бюджет".

Депутаты направились в здание Кабмина с намерением встретиться с премьером Владимиром Гройсманом и передать требования автовладельцев. Участники акции заявили, что рассчитывают на добрую волю правительства и парламента. В противном случае грозят "несанкционированными действиями".

Напомним, ранее собственники автомобилей с иностранной регистрацией блокировали движение транспорта на границе с Словакией и Румынией.