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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 января: Порошенко в Финляндии, автопротесты в Киеве, Трамп в Овальном кабинете

    (обновлено: )34
    Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули Ниинистё
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Потоп на Кубе
    Похороны Алессандро Гуанкатерино
    Работы спасателей на месте схода лавины в Италии
    Более тысячи человек собрались на КПВВ Майорское с обеих сторон
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила под Кабмином
    Япония запустила свой первый спутник военной связи
    На месте взрыва бомбы в автомобиле в Багдаде
    Похороны экс-президента Германии Романа Херцога в Берлине.
    Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули Ниинистё
    Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули Ниинистё
    пресс-служба Петра Порошенко
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    Потоп на Кубе
    Потоп на Кубе.
    REUTERS / Stringer
    Похороны Алессандро Гуанкатерино
    Похороны Алессандро Гуанкатерино, одной из жертв лавины, которая накрыла отель Rigopiano в Италии.
    FILIPPO MONTEFORTE / AFP
    Работы спасателей на месте схода лавины в Италии
    Работы спасателей на месте схода лавины в Италии.
    facebook.com/soccorsoalpinocnsas
    Более тысячи человек собрались на КПВВ Майорское с обеих сторон
    Более тысячи человек собрались на КПВВ "Майорское" с обеих сторон.
    Фундация.101
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации АвтоЕвроСила под Кабмином
    Акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" под Кабмином
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский
    Япония запустила свой первый спутник военной связи
    Япония запустила свой первый спутник военной связи.
    Kyodo/via REUTERS
    На месте взрыва бомбы в автомобиле в Багдаде
    Члены иракских сил безопасности на месте взрыва бомбы в автомобиле в Багдаде.
    REUTERS / Ahmed Saad
    Похороны экс-президента Германии Романа Херцога в Берлине.
    Похороны экс-президента Германии Романа Херцога в Берлине.
    REUTERS/Ferdinand Ostrop/POOL

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    Президенты Украины и Финляндии Петр Порошенко и Саули Ниинистё

    Во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины. Глава государства встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Юхою Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Марией Лохелой. Также Порошенко намерен встретиться с представителями украинской общины. Ранее сообщалось, что президент в понедельник также посетил Эстонию.

    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины
    Facebook АвтоЕвроСилы
    ФОТО. Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

    Читайте также: В поисках новых друзей. Визиты Порошенко в Эстонию и Финляндию

    Во вторник утром активисты протестовали на нескольких КПП на въездах в столицу. Так, протестные акции проходили на Бориспольской и Одесской трассах, а также на автодороге Бровары-Киев. На всех трассах, которые затронули митинги, наблюдались тянучки. Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

    Читайте также — Шины и дым: протестующие перекрыли Бориспольскую трассу в Киеве

    Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Рейтер.

    Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Читайте также: Инаугурационная речь Трампа: реакция в мире, изменение курса и раздел США

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