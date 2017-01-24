Фотоитоги 24 января: Порошенко в Финляндии, автопротесты в Киеве, Трамп в Овальном кабинете

Во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко прибыл в Финляндию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины. Глава государства встретился с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Юхою Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Марией Лохелой. Также Порошенко намерен встретиться с представителями украинской общины. Ранее сообщалось, что президент в понедельник также посетил Эстонию. Facebook АвтоЕвроСилы ФОТО. Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

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Во вторник утром активисты протестовали на нескольких КПП на въездах в столицу. Так, протестные акции проходили на Бориспольской и Одесской трассах, а также на автодороге Бровары-Киев. На всех трассах, которые затронули митинги, наблюдались тянучки. Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Рейтер.

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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