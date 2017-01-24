Ударим автопротестом по власти! Реакция в соцсетях

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Столицу захлестнула акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила". С самого утра вторника, 24 января, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в Киеве вышли на акции протесты, частично перекрыв движение на Бориспольской и Одесской трассах, а также на Столичном шоссе. Днем пикет перебрался под здание Кабмина.

Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. Предполагается, что при ввозе автомобиля достаточно оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки, после чего пользоваться таким авто в личных целях легально можно целый год.

Но не в коммерческих – это запрещено законопроектом и облагается штрафом в размере 34 тысяч гривен.

Новый автобунт вызвал немало комментариев в соцсетях. Не всем пришлась по нраву такая форма протеста. Иные же украинцы пишут, что "нерастаможенные машины — это, де-факто, контрабанда".

"Не тянешь покупку машины — не покупай. Всё просто. А то так глядишь, и владельцы бездоковых (ворованных) мотоциклов начнут требовать легализации их техники (а так и будет, если прижмут)", — есть и такие мнения в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook