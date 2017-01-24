наверх
24.01.201718:18
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Ударим автопротестом по власти! Реакция в соцсетях

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (22)

    (обновлено: )111
    Автомобилисты с иностранными номерами устроили масштабную блокаду киевских въездов, требуя решить вопрос растаможки. Акции сопровождались дымом от горящих шин, масштабными пробками и активными обсуждениями в соцсетях. Что же пишут об этом украинцы?
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе под Киевом, 24 января 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Столицу захлестнула акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила". С самого утра вторника, 24 января, владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в Киеве вышли на акции протесты, частично перекрыв движение на Бориспольской и Одесской трассах, а также на Столичном шоссе. Днем пикет перебрался под здание Кабмина. 

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. Предполагается, что при ввозе автомобиля достаточно оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки, после чего пользоваться таким авто в личных целях легально можно целый год. 

    Но не в коммерческих – это запрещено законопроектом и облагается штрафом в размере 34 тысяч гривен. 

    Новый автобунт вызвал немало комментариев в соцсетях. Не всем пришлась по нраву такая форма протеста. Иные же украинцы пишут, что "нерастаможенные машины — это, де-факто, контрабанда". 

    "Не тянешь покупку машины — не покупай. Всё просто. А то так глядишь, и владельцы бездоковых (ворованных) мотоциклов начнут требовать легализации их техники (а так и будет, если прижмут)", — есть и такие мнения в соцсетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Антон Геращенко
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения