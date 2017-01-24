Автомобилисты, блокировавшие въезды в Киев, приехали под Кабмин

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией, которые утром во вторник частично перекрыли въезды в Киев с целью привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом, переместились к зданию Кабинета министров.

Встреча с премьер-министром Владимиром Гройсманом планировалась на 12:00, однако глава правительства принимает участие в круглом столе.

censor.net.ua Акция протеста владельцев автомобилей с иностранной регистрацией под Кабмином, 24 января 2017

Возле здания Кабмина находятся авторы законопроекта номер 5567, который требуют принять активисты. Ситуация спокойная, полиция следит за порядком, сообщает "112 Украина".

Спикер управления Национальной полиции в Киеве Оксана Блищик призвала водителей учесть митинг в центре столицы при планировании маршрутов.

"Были определенные неудобства для водителей, частично были перекрыты улицы, но в настоящее время еще будут транспортные средства с КПП двигаться в центр, поэтому определенные неудобства могут быть. Поэтому водителей просим учесть эту дорожную обстановку и соответственно выбрать другие маршруты", — заявила Блищик.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что на въездах в Киев — на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах — находились около 200 человек и несколько десятков автомобилей. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костер. Машины были припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с чем движение транспорта было затруднено.

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Протесты стартовали в 7:00, как и было анонсировано. Ранее полиция предупреждала о возможном перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.