В населенных пунктах Киевской области массово отключают свет

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Со вторника в течение недели в населенных пунктах Киевской области планируется отключение электроэнергии в связи с графиком плановых отключений "Киевоблэнерго", сообщается на сайте компании.

Плановые отключения энергоснабжения связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

Отключения в ряде населенных пунктов продлятся с 8.00 до 17.00, 18.00 или 20.00.

С полным перечнем объектов отключений и графиком можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что в результате короткого замыкания электрического кабеля недалеко от Контрактовой площади была обесточена часть Подола в столице.