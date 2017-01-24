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    Общество

    В населенных пунктах Киевской области массово отключают свет

    (обновлено: )52710
    Плановые отключения энергоснабжения, которые связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей, продлятся до 31 января. Полный перечень населенных пунктов, попадающих под отключение электроэнергии, доступен на сайте "Киевоблэнерго".
    Свеча и лампочка
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Со вторника в течение недели в населенных пунктах Киевской области планируется отключение электроэнергии в связи с графиком плановых отключений "Киевоблэнерго", сообщается на сайте компании.

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    Плановые отключения энергоснабжения связаны с ремонтом и техническим обслуживанием сетей.

    Отключения в ряде населенных пунктов продлятся с 8.00 до 17.00, 18.00 или 20.00.

    С полным перечнем объектов отключений и графиком можно ознакомиться здесь.

    Ранее сообщалось, что в результате короткого замыкания электрического кабеля недалеко от Контрактовой площади была обесточена часть Подола в столице.

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