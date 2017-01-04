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Масштабный пожар на львовском заводе "Электрон"

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К ликвидации масштабного пожара были привлечены 62 спасателя и 12 единиц основной техники. Возгорание произошло на втором этаже здания завода.
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Днем во вторник, 3 января, во Львове произошел масштабный пожар в здании завода "Электрон" во Львове.

Сообщение о пожаре на втором этаже здания по улице Стороженко, 32, во Львове поступило в Службу спасения "101" в 13:17.

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"Спасатели, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание на 2-м этаже здания в производственном помещении частного предприятия", – говорится в сообщении ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

К ликвидации пожара были привлечены 62 спасателя и 12 единиц основной техники. В 16:15 вторника пожар локализовали.

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