Украина готовит документы на экспорт электроэнергии - Насалик

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Украина готова возобновить экспорт электроэнергии и готовит соответствующие документы, сообщил министр энергетики Иорь Насалик.

"Насалик на встрече (с премьером Владимиром Гройсманом — ред.) сообщил, что объединенная энергосистема работает в штатном режиме. По его информации, по состоянию на январь профицит мощности составляет 4,2 тысячи мегаватт, что эквивалентно четырем атомным энергоблокам. Ожидается профицит атомной энергетики, и Министерство готовит необходимые документы, чтобы выйти на экспорт электроэнергии. Украина готова экспортировать более 1 миллиарда киловатт-часов", — информирует о заявлении министра прес-служба Кабмина.

Также он сообщил, что на сегодняшний день на складах находится около 1,9 миллиона тонн угля. "Ситуация полностью контролируется, никаких проблем нет", — подчеркнул он.

Глава правительства подчеркнул, что объемы накопленного угля не должны снижаться. По его убеждению, нужно обеспечить 1,9-2 миллиона тонн угля как "тот запас, который должен быть неподвижен и в постоянном наличии".

Еще летом глава Минэнерго говорил, что Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в Молдавию и Белоруссию в конце сентября 2016 года, однако до сих пор он не начался. Экспорт электричества из Украины в Белоруссию был прекращен осенью 2014 года.