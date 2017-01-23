НКРЭКУ повысила тарифы на электроэнергию для бизнеса

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В феврале тарифы на электроэнергию увеличатся для потребителей 1-го и 2-го классов напряжения энергопоставляющих компаний (кроме населения). Соответствующее решение приняла на заседании 23 января Национальная комиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Как уточняет ukranews.com, для компаний "Энергия-Новояворск" во Львовской области и "Атомсервис" в Николаевской области тарифы не повышаются, в то время как цены возросли для всех облэнерго.

В столице для потребителей 1-го класса (крупные промпотребители) розничные тарифы увеличатся по сравнению с январскими тарифами на 0,6% (на 0,84 коп./кВт-час) до 147,71 коп./кВт-час. Для потребителей 2-го класса розничные тарифы увеличатся на 1,93% (на 3,23 коп./кВт-час) до 170,72 коп./кВт-час.

Ранее НКРЭКУ приняла решение снизить в 2017 году оптово-рыночные цены на электроэнергию на 15%.

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Напомним, в начале декабря НКРЭКУ повысила тарифы на тепловую энергию для бюджетных учреждений в среднем на 21,7% (на 240,18 грн/Гкал) – до 1345,15 грн/Гкал.