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    В автопротестах на въездах в Киев участвуют около 200 человек - полиция

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (12)

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    Как сообщает пресс-служба столичной полиции, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано. Таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией пытаются привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом.
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе под Киевом, 24 января 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в Киев на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает во вторник пресс-служба столичной полиции.

    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве

    "На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Въезд в Киев со стороны Броваров: протесты, горящие шины и тянучки

    На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

    В сообщении также подчеркивается, что таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом. 

    Протесты стартовали в 7:00, как и было анонсировано. Ранее полиция предупреждала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП. 

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