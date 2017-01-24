В автопротестах на въездах в Киев участвуют около 200 человек - полиция

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Около 200 человек и несколько десятков автомобилей находятся на въездах в Киев на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах, грубых нарушений правопорядка не зафиксировано, сообщает во вторник пресс-служба столичной полиции.

"На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разложили костер. Машины припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с этим движение транспорта несколько затруднено", — говорится в сообщении.

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На контрольно-пропускных пунктах дежурят патрульные полицейские, работники районных управлений полиции и батальона сопровождения.

В сообщении также подчеркивается, что таким образом владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом.

Протесты стартовали в 7:00, как и было анонсировано. Ранее полиция предупреждала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.