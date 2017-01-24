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    Полиция предупредила о возможном перекрытии въездов в Киев

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    Бунт на границе: блокирование дорог на Закарпатье (10)

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    Согласно сообщению полиции Киева, в связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование проезжей части на въездах в Киев.
    Полиция Киева
    УНИАН

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В Национальной полиции предупреждают о возможном частичном занятии проезжей части на въездах в Киев участниками мероприятий в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза личного транспорта, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

    Акция протеста водителей на Закарпатье
    Сайт Ужгорода
    Активисты на заблокированном КПП "Ужгород"

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    "В связи с возможными акциями в поддержку урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования, с 7.00 24 января возможно частичное блокирование участниками этих мероприятий проезжей части на въездах в Киев", – говорится в сообщении.

    Национальная полиция просит граждан неукоснительно соблюдать законодательство Украины, а водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов движения.

    Ранее пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщала, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией проводили акцию препятствования движению на дорогах, которые ведут к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, и "Солотвино" – на границе с Румынией.

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