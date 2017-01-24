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    Перекрытие въездов в Киеве. Митингующие направляются к Гройсману

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (11)

    (обновлено: )13110
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе под Киевом, 24 января 2017 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Около 10 автомобилей с протестующими на Одесской трассе под Киевом намерены в 11:00 отправиться под здание Кабинета министров для встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом. 

    Шины возле трассы уже догорают.

    Протестующие разблокировали одну полосу движения транспорта, и теперь перекрыта только крайняя правая полоса.

    "Здесь остается несколько десятков шин. Дальнейшая судьба акции, по словам митингующих, зависит от предстоящего разговора с Гройсманом. Около 10 автомобилей в 11:00 должны двинуться в направлении столицы под Кабмин и около 12:00 ждать с ним встречи", — сообщает "112 Украина".

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