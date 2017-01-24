Перекрытие въездов в Киеве. Митингующие направляются к Гройсману

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Около 10 автомобилей с протестующими на Одесской трассе под Киевом намерены в 11:00 отправиться под здание Кабинета министров для встречи с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Шины возле трассы уже догорают.

Протестующие разблокировали одну полосу движения транспорта, и теперь перекрыта только крайняя правая полоса.

"Здесь остается несколько десятков шин. Дальнейшая судьба акции, по словам митингующих, зависит от предстоящего разговора с Гройсманом. Около 10 автомобилей в 11:00 должны двинуться в направлении столицы под Кабмин и около 12:00 ждать с ним встречи", — сообщает "112 Украина".