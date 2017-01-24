Протестующие: блокада въездов в Киев – последняя мирная акция против Кабмина

РИА Новости Украина – Радиостанция "Голос Столицы"

С 7:00 24 января все въезды в Киев пообещали перекрыть активисты организации "АвтоЕвроСила". Эта частичная блокировка движения – предупреждение затягивания принятия законопроекта №5567. Данный документ касается урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования. Он предусматривает введение "условного частичного освобождения от налогообложения".

Оплатив официально закрепленную законом сумму, автовладелец может на полных легальных основаниях пользоваться автомобилем без его таможенного оформления. Причем, заплатив определенную сумму, он пользуется машиной легально ровно год, а чтобы продолжить ездить на этом авто в следующем году, надо оплатить следующий взнос в любом отделении таможенной службы – но сумма будет больше.

Первая сумма годового платежа составляет 2,4% от полной стоимости растаможки машины. С каждым годом размер платежа будет увеличиваться – в 2018 году до 3,6%, а к 2019 году составит 6% от полной стоимости растаможки.

К примеру, если авто стоит порядка пяти тысяч евро, то его полная растаможка обойдется почти в семь тысяч евро, а "абонемент" на год будет стоить 165 евро, к 2018 году – 176 евро, а к 2019 – 294 евро. Такая схема предусмотрена исключительно для легковых авто, грузовых (весом до 3,5 тонн), прицепов и мотоциклов старше семи лет. Остальные транспортные средства, которые младше семи лет, надо будет растаможивать или по льготному, или по полному акцизу.

"Транзитный" ввоз авто, согласно законопроекту, будет возможен только при залоге в размере полной растаможки, а временный ввоз – исключительно для не граждан Украины. Таким образом хотят урегулировать ситуацию с авто на иностранной регистрации.

Именно до этого законопроекта у депутатов и не доходят руки. Поэтому активисты решили принять кардинальные меры. Подробнее акцию протеста в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал глава Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила" Олег Ярошевич.

Чего именно вы хотите добиться, перекрыв движение?

– Технически законопроект был подан еще до Нового Года. И автолобби, которое существует в Украине в лице наших больших чинов, оттягивает сроки принятия этого законопроекта.

Они внесли грандиозную кучу поправок для наказания собственников этих автомобилей. Начиная от того, что штрафовать на непомерные суммы, от миллиона гривен, и заканчивая конфискацией транспортного средства.

На сегодняшний день поправки, которые внесли Володя Парасюк, Юрий Деревянко, еще предусматривают льготы для участников АТО. То есть это люди, которым обещали приобретение транспортных средств без пошлины.

На сегодняшний день процентную ставку мы понизили, соответственно, и стоимость платного пребывания на Украине такого транспортного средства уменьшается. Только с целью этой мы вышли на улицу, чтобы максимально ускорить этот процесс, ведь нас технически держали в информационном голоде.

Мы информируем людей о том, что такое движение есть, мы добиваемся каких-то изменений, мы добиваемся того, что люди могут понять, что изменить в нашей стране можно дискриминационные нормы.

Как долго продлится это перекрытие?

– Это перекрытие продлится целый день.

То есть въехать в Киев будет невозможно по автодорогам?

– Возможно. Мы находимся на Бориспольской, въезд в Киев. Абсолютно нет пробки, люди заезжают в Киев. Мы максимально комфортно сделали все для того, чтобы люди не почувствовали какого-то дискомфорта.

Кого вы не пропускаете?

– Мы пропускаем абсолютно всех. Единственное, мы не перекрываем дорогу. Мы частично ограничиваем въезд, мы закрыли две полосы в направлении движения в город Киев. То есть мы мы на сегодняшний день не делаем прецедента для того, чтобы на нас озлобились люди, которые едут на работу, везут деток в школы и т. д. Это предупредительная акция, последняя мирная по отношению к нашему правительству.

Если на эту акцию не обратят внимания, что будете делать дальше?

– Это давайте мы оставим на потом. Все планы у нас есть, мы абсолютно адекватные люди, абсолютно понимаем риск, на который мы идем, и мы добиваемся только справедливости в нашей стране, изменения всех нормативных актов и законов, которые могут служить народу, а не 10-20 чиновникам и лоббистам этой темы.

Все въезды в Киев частично перекрыты?

– Это все въезды, которые мы анонсировали. Мы максимально комфортно делаем въезд для людей.

Согласовывали ли эту акцию протеста с полицией?

– Конечно. У нас есть представители полиции и всех служб, я так думаю, здесь. Они смотрят за тем, что мы не делаем никаких противоправных действий.

Сообщалось о том, что в рамках акции планируется сжигать шины. Соответствует ли это действительности?

– Да. Ребята уже подожгли резину.

Все ли эти люди из общественной организации "АвтоЕвроСила"? Facebook Авто Евро Силы ФОТО. Активисты перекрыли трассу Киев-Одесса

– Да, это все люди из общественной организации "АвтоЕвроСила", это все активисты и общественные организации, которые присоединились к нашему общему делу, это и АТОшники. То есть это достаточно большое количество людей, которые хотят, чтобы этот закон были принят, потому что уровень жизни наш в Украине достаточно низок.

Если такие частично ограничения движения будут приводить к пробкам, вы будете освобождать полосу движения?

– Конечно. Мы абсолютно адекватно относимся к гражданам Украины.

Сколько человек вообще сейчас принимает участие в акции?

– Здесь приблизительно 100-150 человек. Но я думаю, что будут еще: люди подтягиваются, едут из Харькова. Мы анонсировали около двух тысяч человек, от 500 до тысячи автомобилей будут принимать участие.

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Ранее около двух тысяч человек вышли на демонстрацию в преддверии голосования выборщиков в Калифорнии. Участники акции выразили протест против кандидатуры выигравшего президентские выборы представителя Республиканской партии Дональда Трампа.