Автопротесты: украинцам не дают покупать машины по доступной цене – юрист

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Киеве проходит акция протеста Всеукраинской общественной организации "АвтоЕвроСила". Активисты частично перекрыли въезды и выезды из столицы, чтобы привлечь внимание к затягиванию принятия законопроекта об урегулировании временного ввоза транспортных средств личного пользования на иностранных номерах.

Активисты требуют от Верховной Рады как можно быстрее рассмотреть законопроект №5567 "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины (об урегулировании транзита и временного ввоза транспортных средств для личного пользования)". Проект закона направлен на легализацию зарегистрированных в других странах легковых и грузовых (массой до 3.5 тонн) автомобилей старше 7 лет.

По данному проекту закона украинец, который ввозит автомобиль, должен будет оплатить 2,4% от полной стоимости растаможки машины. После этого человек год может легально пользоваться авто в личных целях – но не в коммерческих, поскольку это запрещено законопроектом. За такое нарушение грозит штраф в размере 34 тысяч гривен.

По мнению адвоката Вадима Володарского, эта акция – наглядное подтверждение того, что машина для многих наших граждан – не средство передвижения, а роскошь. Так уж исторически сложилось, что украинцам постоянно препятствуют в приобретении автомобиля по доступной цене, вводя непосильные налоги.

"Что касается требований протестующих, я их понимаю. Есть законопроект, который может легализовать возможность ездить на автомобилях, завезенных по временному ввозу. Потому что сейчас это Таможенным кодексом запрещено.

Стоит вопрос о легализации эксплуатации автомобилей, ввезенных без растаможки. Но это решение нелогичное. Да, нужно снижать растаможку всех автомобилей, ввозимых в Украину. Но и пора снять ряд ограничений, потому что у нас автомобиль старше 5 лет легально не ввезешь – из-за экологических стандартов.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Перекрытие движения на Бориспольской трассе под Киевом, 24 января 2017 года

Из США автомобиль нельзя ввозить легально из-за сертификации, она у них другая, хотя американская техника для наших условий подходит больше, чем европейская. С 1994 года у нас запрещен правый руль, автомобили внутреннего японского рынка нам недоступны. Это все надо отменять.

Но вместо того, чтобы убрать перепоны, ВР пытается внедрить механизм обхода этих ограничений. А для начала нужно переделать законы, которые приводят к ограничениям", – рассказал адвокат в комментарии РИА Новости Украина.

В то же время, как подчеркнул Володарский, при сочувствии к цели, к которой стремятся автолюбители, он не разделяет их методов.

"Я за то, чтобы машины были доступны для большинства украинцев, но я против перекрытия трасс. Нельзя брать в заложники других людей, это глубоко непорядочно и мало отличается от террористических методов", – заявил адвокат, добавляя, что на проблему нужно обращать внимание, ее решение давно назрела, но механизм – слишком агрессивен.