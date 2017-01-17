"Страсти по светофору". Протестующие под Киевом перекрыли трассу

Видео: Константин Стогний в Facebook

В Чабанах протестующие перекрыли трассу Киев-Одесса. Об этом написал журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook.

Как отмечается, дорога перекрыта в районе светофора, который работники "Киевавтодора" недавно убрали, из-за того, что он создавал пробки. Перекрытие трассы парализовало движение транспорта в обе стороны.

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По словам Стогния, митингующие перекрыли трассу из-за светофора. "Похоже, что это страсти по светофору. Включат — так перекрывают трассу те, кто стоит в километровых пробках из-за светофора. Выключат — перекрывают те, кто не может развернуться на оживленной трассе. Теперь решили: в сторону Киева перекрывают те, кто "за" светофор, а в сторону Одессы —перекрывают те, кто "против", — отмечает он.