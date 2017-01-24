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    Водители требуют легальной оплаты ввоза иностранных авто - Деревянко

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (11)

    (обновлено: )59510
    Народный депутат Юрий Деревянко в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что украинцы, пользующиеся иностранными автомобилями, для въезда в среднем в год тратят 200 евро, которые не попадают в украинский бюджет.
    Юрий Деревянко. Архивное фото
    Официальная страница Юрия Деревянко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 24 января, с 7:00 въезды и выезды из Киева частично перекрыты. Виной этому – затягивание процесса принятия законопроект №5567. Частичной блокировкой активисты движения "АвтоЕвроСила" выступают против затягивания принятия данного документа, который касается урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования.

    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве

    Действительно ли принятие законопроекта затягивается и чего хотят активисты, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы народный депутат Юрий Деревянко.

    "Затягивается не только принятие этого документа, а решение этой проблемы в принципе. Проблема не решается уже больше года, активисты сначала блокировали таможенные переходы. И сейчас они требуют, чтобы правительство приняло решение, чтобы они могли легально платить в бюджет за ввоз таких автомобилей от 120 до 250 евро в год, и пользоваться этими автомобилями, не давая взяток. Потому что в среднем они в год тратят 200 евро, которые не попадают в украинский бюджет", — отметил народный депутат.

    Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП. Так, утром во вторник протестующие частично заблокировали движение на Бориспольской и Одесской трассах и подожгли шины. 

    Facebook АвтоЕвроСилы
    Въезд в Киев со стороны Броваров, массовые протесты и горящие шины

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