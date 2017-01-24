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    Протесты на въездах в Киев: Одесскую трассу парализовали пробки

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    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (11)

    (обновлено: )18420
    В результате акции протеста на въезде в столицу на Одесской трассе образовались тянучки. Ранее активисты частично заблокировали движение транспорта и подожгли шины у обочины дороги.
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    Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП. Так, утром во вторник протестующие частично заблокировали движение на Бориспольской трассе и подожгли шины.

    Смотрите также: Перекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

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