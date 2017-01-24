Протесты на въездах в Киев: Одесскую трассу парализовали пробки

Ранее сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП. Так, утром во вторник протестующие частично заблокировали движение на Бориспольской трассе и подожгли шины.

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Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.