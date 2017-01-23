КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Активисты перекрыли трассу Киев-Одесса в понедельник, сообщается на странице Facebook организации "Авто Евро Сила".

Движение заблокировано по трассе на въезде в Одессу.

Facebook Авто Евро Силы Активисты в Одессе перекрыли трассу на Киев

Сообщается, что демонстранты требуют принятия Верховной Радой законопроекта №5567.

На странице также уточняется, что сегодняшняя акция является подготовительной, а во вторник, 24 января, планируется перекрытие всех КПП в столице.

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Отметим, что проект закона №5567 касается внесения изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования. Документ предусматривает введение новой формулировки "условное частичное освобождение от налогообложения".

Facebook Авто Евро Силы Активисты в Одессе перекрыли трассу на Киев

"Снятие социальной напряженности, вызванной отсутствием возможности легализации в Украине значительного количества ранее ввезенных транспортных средств, требует внесения изменений в статью 380 Таможенного кодекса Украины в части введения условного частичного освобождения от обложения таможенными платежами таких транспортных средств и установления справедливой платы за их временный ввоз", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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Данный документ пока что рассматривается комитетами парламента.

В минувшем году Верховная Рада временно снизила ставки акцизов на подержанные автомобили. Период низких ставок продлится до конца 2018 года, но это не относится к подержанным автомобилям, которые были произведены до 2010 года.

Напомним, на минувшей неделе под Киевом жители пгт перекрыли трассу на Одессу.