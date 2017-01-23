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    Общество

    Активисты перекрыли трассу Киев-Одесса

    (обновлено: )112423
    Как сообщается на странице организации "Авто Евро Сила" в Facebook, демонстранты требуют принятия Верховной Радой законопроекта №5567, а сегодняшняя акция является подготовительной.
    Активисты в Одессе перекрыли трассу на Киев
    Facebook Авто Евро Силы

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Активисты перекрыли трассу Киев-Одесса в понедельник, сообщается на странице Facebook организации "Авто Евро Сила".

    Движение заблокировано по трассе на въезде в Одессу.

    Facebook Авто Евро Силы
    Активисты в Одессе перекрыли трассу на Киев

    Сообщается, что демонстранты требуют принятия Верховной Радой законопроекта №5567.

    На странице также уточняется, что сегодняшняя акция является подготовительной, а во вторник, 24 января, планируется перекрытие всех КПП в столице.

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    Отметим, что проект закона №5567 касается внесения изменений в Таможенный кодекс Украины относительно урегулирования транзита и временного ввоза транспортных средств личного пользования. Документ предусматривает введение новой формулировки "условное частичное освобождение от налогообложения".

    Facebook Авто Евро Силы
    Активисты в Одессе перекрыли трассу на Киев

    "Снятие социальной напряженности, вызванной отсутствием возможности легализации в Украине значительного количества ранее ввезенных транспортных средств, требует внесения изменений в статью 380 Таможенного кодекса Украины в части введения условного частичного освобождения от обложения таможенными платежами таких транспортных средств и установления справедливой платы за их временный ввоз", — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

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    Данный документ пока что рассматривается комитетами парламента.

    В минувшем году Верховная Рада временно снизила ставки акцизов на подержанные автомобили. Период низких ставок продлится до конца 2018 года, но это не относится к подержанным автомобилям, которые были произведены до 2010 года.

    Напомним, на минувшей неделе под Киевом жители пгт перекрыли трассу на Одессу.

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