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    Перекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве

    Тема:

    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев (5)

    (обновлено: )18420
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Во время акции ее участники зажгли на обочине автопокрышки
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Активисты пока перекрыли всего одну полосу движения
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    Перекрытие движения на Бориспольской трассе
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Перекрытие движения на Бориспольской трассе

    Активисты во вторник, 24 января, с утра, частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев, передает корреспондент РИА Новости Украина. 

    Накануне сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.

    Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину. 

    В ходе акции ее участники также зажгли на обочине автомобильные покрышки. Активисты не блокируют движение транспорта (перекрыта всего одна полоса), однако по направлению в столицу образовалась тянучка. 

    Смотрите также: "Молочный протест" фермеров в Брюсселе

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