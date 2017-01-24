Перекрытие движения на Бориспольской трассе в Киеве

Активисты во вторник, 24 января, с утра, частично перекрыли Бориспольскую трассу на въезде в Киев, передает корреспондент РИА Новости Украина.

Накануне сообщалось, что в рамках предупредительно-информационной акции владельцев автомобилей на иностранной регистрации ожидается частичное перекрытие шести контрольно-пропускных пунктов в Киеве. В частности, полиция сообщала о перекрытии Одесского, Обуховского, Житомирского, Ирпенского, Броварского и Бориспольского КПП.

Участники акции требуют принятия законопроекта №5567, который урегулирует проблему временного ввоза авто с иностранной регистрацией в Украину.

В ходе акции ее участники также зажгли на обочине автомобильные покрышки. Активисты не блокируют движение транспорта (перекрыта всего одна полоса), однако по направлению в столицу образовалась тянучка.

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