"Молочный протест" фермеров в Брюсселе

Производители молока из десяти стран-членов Евросоюза провели в понедельник в Брюсселе акцию протеста против политики ЕС в молочной отрасли. В знак протеста они распылили при помощи вентиляторов тонну сухого молока на здание Совета ЕС.

В понедельник в Брюсселе проходила встреча министров сельского хозяйства государств ЕС. Чтобы обратить их внимание на свое бедственное положение, в Брюссель съехались около 150 молочников. Для большего эффекта они пригнали на площадь Шумана, к которой примыкают здания Еврокомиссии и Совета ЕС, несколько десятков единиц сельхозтехники.

Как сообщил РИА Новости представитель Европейского молочного союза (ЕМС) Эрвин Шопжес, европейские производители молока недовольны выбросом на рынок сотен тысяч тонн порошкового молока, произведенного после того, как в период минимально низких цен ЕС скупал у фермеров их продукцию. Теперь Еврокомиссия хочет продать часть запасов порошкового молока, что, по мнению ЕМС, неминуемо приведет к новому снижению цен на натуральное молоко.

​Для разрешения кризиса в молочной отрасли ЕМС требует создать постоянный механизм регулирования производства молока в странах сообщества, сказал Шопжес.

Отмена в Евросоюзе с 1 апреля 2015 года квот на производство молока, а также продовольственное эмбарго России привели к перепроизводству и снижению официальных закупочных цен с 37 евроцентов за литр в 2014 году до 25-28 евроцентов в 2015 году. Это не покрывает производственные расходы фермеров, среди которых участились банкротства. По мнению профсоюзов молочников, оптимальная цена должна быть на уровне 37-40 евроцентов за литр. В среднем по ЕС она составляет сейчас 32 евроцента.