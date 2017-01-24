"Укравтодор" предупредил о продолжении "автомобильной блокады" в Киеве

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией, которые утром во вторник частично перекрыли въезды в Киев с целью привлечения внимания к теме растаможивания транспортных средств, приобретенных за рубежом, намерены продолжать акцию до 21:00 вторника, сообщается на странице "Укравтодора" в Facebook.

"По предварительным данным, частичное ограничение движения (перекрытие крайних левых полос общественными активистами) на въезде в г. Киев будет действовать ориентировочно до 21:00 24.01.2017 года", — сказано в сообщении.

Ранее пресс-служба столичной полиции сообщила, что на въездах в Киев — на Бориспольском шоссе, Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах — находились около 200 человек и несколько десятков автомобилей. На некоторых пунктах митингующие подожгли на обочинах шины и разожгли костры. Машины были припаркованы в крайней правой полосе в направлении столицы, в связи с чем движение транспорта было затруднено.

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Протесты стартовали в 7:00, как и было анонсировано.