Хроника 24 января: автопротесты в Киеве, в Польше избили украинских студентов

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 24 января, ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к РФ освободить украинских журналистов Нацсовет отказал в лицензиях компаниям, вещающим под логотипом "112" Вита Заверуха. В этот же день обвиняемая в убийстве милиционеров, вышла на свободу, а ГПУ начала заочное осуждение "народного экс-губернатора" Губарева. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Протесты автомобилистов в столице

Вторник, 24 января, в столице начался с блокирования подъездов к Киеву на Одесской, Бориспольской и Житомирской трассах. После этого недовольные автомобилисты направились к Кабмину для встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. Протестующие требуют принять законопроект об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей с иностранной регистрацией для личного пользования.

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В Украину прибыла делегация НАТО

Делегация НАТО в понедельник прибыла с визитом в Киев в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил, сообщила пресс-служба Минобороны страны. По данным Минобороны, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимной совместимости между подразделениями ВСУ и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе.

ПАСЕ приняла резолюцию с требованием к РФ освободить украинских журналистов

В ПАСЕ приняли резолюцию "Нападки на журналистов и свобода СМИ в Европе" подготовленную членом украинской делегации Владимиром Арьевым, сообщила член делегации Украины Ирина Геращенко. По ее словам, в резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену. Ранее докладчик ПАСЕ по проблеме нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе, украинский депутат Владимир Арьев выразил обеспокоенность ситуацией в этой сфере.

В Польше на национальной почве избили украинских студентов

В польском городе Ряшев группа молодых людей избила троих студентов из Украины, которые учатся в местном вузе, заявил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк. По дороге к ним подошли пятеро молодых людей, спросили, откуда они и кому принадлежит Львов — Украине или Польше. После непродолжительной дискуссии поляки назвали украинцев "бандеровцами" и избили их. Студенты получили не опасные для жизни и здоровья травмы. На данный момент нападавшие задержаны и признали свою вину.

Правительство готово помочь Львову с мусором

Правительство готово помочь Львову в урегулировании ситуации с мусором, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на совещании с участием вице-премьер-министра Владимира Кистиона и председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки. По словам Гройсмана, решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов относится к компетенции городской власти, но правительство готово оказать всю необходимую поддержку, что позволит урегулировать этот вопрос.

Столичное метро изменит график работы из-за экономии электроэнергии

Столичная подземка изменит график работы для экономии электроэнергии в 2017 году. В компании рассчитывают, что ожидаемый экономический эффект от внедрения вышеперечисленных мер в 2017 году составит 10,7 миллиона гривен (1,8% от прогнозируемых расходов на электроэнергию). Как именно изменится график работы метрополитена, в сообщении не указывается. К тому же со вторника в течение недели в населенных пунктах Киевской области планируется отключение электроэнергии в связи с графиком плановых отключений "Киевоблэнерго".

ГПУ начала заочное осуждение "народного экс-губернатора" Губарева

Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева, подозреваемого в публичных призывах к смене и свержению конституционного строя и захвата государственной власти. Помимо этого Губарева подозревают в умышленных действиях с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, а также создании и руководстве террористической организацией и организации массовых беспорядков.

Офис компании Ахметова в Донецке захватили неизвестные

Офис телекоммуникационной компании Vega, который входит в состав финансово-промышленной группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова, в Донецке был захвачен неизвестными, сообщила во вторник пресс-служба компании. По данным пресс-службы, телекоммуникационная компания технически не может управлять ее активами и информацией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве милиционеров, вышла на свободу

Виктория (Вита) Заверуха, одна из задержанных по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу. Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов. По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен. В мае 2015 г. неизвестные ограбили автозаправочную станцию в Киеве и ранили ее сотрудника. Во время преследования подозреваемых погибли два сотрудника милиции, трое были ранены.

Особняк Ляшко в Конча-Заспе под Киевом

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в элитном районе Киевщины Конча-Заспе. Об этом свидетельствует информация, которую Ляшко передал в Национальное агентство по предупреждению коррупции. Дом и землю нардеп приобрел у Артема Савицкого. Ранее, как известно, Ляшко арендовал эту землю и часть дома площадью 216 кв. м. Сколько стоила аренда – радикал в декларации не указал.

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Нацсовет отказал в лицензиях компаниям, вещающим под логотипом "112"

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания во вторник отказал телеканалу "112 Украина" в переоформлении региональных лицензий. "Национальный совет 24 января в очередной раз отказал региональным компаниям, которые вещают в цифровом многоканальном мультиплексе МХ-5 с эмблемой "112 Украина". Представители компаний уклоняются от получения корреспонденции от регуляторного органа с приглашением их на заседание и не являются на рассмотрение их вопросов. Также относительно решений Национального совета продолжаются судебные производства", — сообщили в Нацсовете.

Президент Болгарии подписал указ о роспуске парламента и назначил выборы

Президент Болгарии Румен Радев во вторник подписал указ о проведении досрочных парламентских выборов 26 марта 2017 года, своим указом он также постановил распустить действующий 43-й парламент страны 27 января. Болгарский парламент 16 ноября прошлого года одобрил отставку правительства страны во главе с премьер-министром страны Бойко Борисовым, который подал соответствующее заявление после того, как кандидат Цецка Цачева проиграла выборы президента страны Радеву.

Пробуждение вулкана Этна

Самый высокий вулкан Европы Этна, расположенный на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессины и Катании в очередной раз проявляет активность. Из кратера Этны, наиболее высокого действующего вулкана Европы, ярко и красочно вырываются дым и пар. Ранее сообщалось, что извержение вулкана Сантьягито, находящегося в гватемальском департаменте Кетсальтенанго, произвело панику, так как колос выбросил столб пепла на высоту в пять километров.

Именно 24 января отмечается "сладкий" праздник – Международный день эскимо. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо. Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. И хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днем рождения эскимо принято считать именно 24 января.