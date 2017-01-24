ГПУ приступила к заочному осуждению "народного экс-губернатора" Губарева

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины начала процедуру заочного осуждения "народного губернатора Донбасса" Павла Губарева, сообщает пресс-служба ведомства.

Генпрокуратура согласовала ходатайство следователей Службы безопасности Украины о начале процедуры специального досудебного расследования (заочного осуждения) в отношении бывшего лидера народного ополчения Донбасса и "народного губернатора", который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к смене и свержению конституционного строя и захват государственной власти), ч. 2 ст. 110 (умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 1 ст. 258-3 (создание и руководство террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 (организация массовых беспорядков).

"Установлено, что гражданин Украины (Губарев — ред.), находясь в г. Донецк, в течение февраля — марта 2014 с целью свержения конституционного строя и изменения границ территории государства вступил в преступный сговор с другими лицами, совместно с которыми в ходе массовых беспорядков осуществил захват помещений органов власти и местного самоуправления, что сопровождалось сопротивлением представителям правоохранительных органов", — сказано в сообщении ГПУ.

Как отмечается, такие действия парализовали работу государственных учреждений на этой территории, что сделало невозможным восстановление законности и обусловило создание самопровозглашенной ДНР.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.