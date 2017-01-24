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    Ремонт трассы Одесса-Рени завершат в 2017 году

    (обновлено: )3201
    Председатель Одесской областной государственной администрации заявил, что хотел бы сам лично проехать по трассе автомобилем, чтобы изучить ее реальное состояние.
    Ближний свет автомобилей. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Ремонт трассы Одесса-Рени будет завершен в 2017 году, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время совещания в городе Измаиле, информирует УНИАН

    Государственный флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По словам Степанова, самой главной задачей он считает завершение ремонта автодороги Одесса-Рени в 2017 году. Он отметил, что хотел лично проехать по трассе автомобилем, чтобы изучить ее реальное состояние.

    "Очень хотел сам увидеть и почувствовать эту известную трассу, и уверен, что мы закончим ремонт до конца года", — заявил Степанов.

    Он рассчитывает найти необходимое для замены дорожного полотна финансирование. В частности, он считает, что на указанные цели поступят деньги из госбюджета, а также средства, полученные от сверхплановых показателей Одесской таможни.

    Напомним, в октябре президент Петр Порошенко заявил, что выделено еще 54 млн грн на ремонт дороги Одесса-Рени.

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