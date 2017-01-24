Ремонт трассы Одесса-Рени завершат в 2017 году

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Ремонт трассы Одесса-Рени будет завершен в 2017 году, сообщил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов во время совещания в городе Измаиле, информирует УНИАН.

По словам Степанова, самой главной задачей он считает завершение ремонта автодороги Одесса-Рени в 2017 году. Он отметил, что хотел лично проехать по трассе автомобилем, чтобы изучить ее реальное состояние.

"Очень хотел сам увидеть и почувствовать эту известную трассу, и уверен, что мы закончим ремонт до конца года", — заявил Степанов.

Он рассчитывает найти необходимое для замены дорожного полотна финансирование. В частности, он считает, что на указанные цели поступят деньги из госбюджета, а также средства, полученные от сверхплановых показателей Одесской таможни.

Напомним, в октябре президент Петр Порошенко заявил, что выделено еще 54 млн грн на ремонт дороги Одесса-Рени.