Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве милиционеров, вышла на свободу

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Виктория (Вита) Заверуха, одна из задержанных по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу, сообщил общественный активист Евгений Карась.

Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов. По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

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В августе 2015 г. Генеральная прокуратура Украины направила в Днепровский районный суд Киева обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Виты Заверухи, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Данилы Сытникова, которых обвиняют в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции.

4 мая 2015 г. в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два сотрудника милиции погибли, трое были ранены. По данному делу были задержаны пять человек, среди них и Вита Заверуха.