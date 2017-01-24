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    Общество

    Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве милиционеров, вышла на свободу

    (обновлено: )31702
    По словам адвоката Виты Заверухи, обвиняемой по делу о вооруженном нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, сумма залога составила 1,6 млн гривен. Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
    Вита Заверуха вышла на свободу
    Facebook пользователя Євген Карась

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Виктория (Вита) Заверуха, одна из задержанных по подозрению в нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, вышла на свободу, сообщил общественный активист Евгений Карась.

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    Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов. По словам адвоката Заверухи, сумма залога составила 1,6 млн гривен.

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    В августе 2015 г. Генеральная прокуратура Украины направила в Днепровский районный суд Киева обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Виты Заверухи, Андрея Романюка, Евгения Кошелюка, Николая Мнишенко и Данилы Сытникова, которых обвиняют в причастности к вооруженному нападению и убийству двух работников милиции.

    4 мая 2015 г. в Деснянском районе столицы неизвестные в масках, угрожая оружием, напали на автозаправочную станцию. Злоумышленники ранили в руку сотрудника АЗС и забрали из кассы около 800 грн. Во время преследования подозреваемых два сотрудника милиции погибли, трое были ранены. По данному делу были задержаны пять человек, среди них и Вита Заверуха.

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