Офис компании Ахметова в Донецке захватили неизвестные

Alexander KHUDOTEPLY/AFP

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Офис телекоммуникационной компании Vega, который входит в состав финансово-промышленной группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова, в Донецке был захвачен неизвестными, сообщила во вторник пресс-служба компании.

"Двадцать третьего января 2017 в офис компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", — говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы, телекоммуникационная компания технически не может управлять ее активами и информацией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

Компания обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.

Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших представителей украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Компания владеет сетями с национальным покрытием и занимает лидирующие позиции на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных.

Как сообщалось, Ринат Ахметов в 2016 году снова стал богатейшим украинцем.