наверх
24.01.201716:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.29+ 0.12
  • USD27.33- 0.10
Рубрики
Ещё
    Общество

    Офис компании Ахметова в Донецке захватили неизвестные

    (обновлено: )84
    Телекоммуникационная компания Vega технически не может управлять своими активами и информацией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщили в пресс-службе компании.
    Ринат Ахметов
    Alexander KHUDOTEPLY/AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Офис телекоммуникационной компании Vega, который входит в состав финансово-промышленной группы СКМ бизнесмена Рината Ахметова, в Донецке был захвачен неизвестными, сообщила во вторник пресс-служба компании.

    "Двадцать третьего января 2017 в офис компании Vega (ЧАО "Фарлеп-Инвест") в Донецке вошли неизвестные вооруженные люди. Они опломбировали оборудование и вынудили персонал покинуть помещение", — говорится в сообщении.

    Читайте также: Эксперт о разрыве договора с "Киевэнерго" Ахметова

    По данным пресс-службы, телекоммуникационная компания технически не может управлять ее активами и информацией на неподконтрольной Киеву территории Донбасса.

    Компания обратилась в правоохранительные органы Украины с соответствующим заявлением.

    Телекоммуникационная группа Vega – один из крупнейших представителей украинского рынка фиксированной связи, который входит в телекоммуникационное направление группы СКМ. Компания владеет сетями с национальным покрытием и занимает лидирующие позиции на рынке фиксированной телефонной связи, широкополосного доступа к сети Интернет и передачи данных.

    Как сообщалось, Ринат Ахметов в 2016 году снова стал богатейшим украинцем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Один на всех. Новый закон о языке
    Активисты заблокировали проезд по Одесской трассе в Киеве
    Протесты в ассортименте: перекрытие въездов в Киев
    Эмигрант на стройплощадке
    Уехать или остаться. Миграционная дискуссия в Украине
    Фотожабы на покушение на Антона Геращенко
    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения