Делегация НАТО по оборонному планированию прибыла в Киев

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Делегация НАТО в понедельник прибыла с визитом в Киев в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

"Сегодня, 23 января, начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Работа в рамках визита продлится до 26 января 2017 года включительно. Целью визита является проведение двухсторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия Украины в процессе планирования и оценки сил", — говорится в сообщении.

Делегацию НАТО возглавляет заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Джонатан Периш.

По данным ведомства, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимной совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе. В частности, речь идет о таких критериях, как способность обеспечить обороноспособность своего государства, осуществлять свой вклад в обороноспособность альянса, участвовать в операциях и учениях НАТО.

"Участие Украины в процессе планирования и оценки сил являются важным и необходимым шагом на пути к евроатлантической интеграции нашей страны", — добавили в Минобороны.

Ранее глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.