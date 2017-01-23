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    Общество

    Делегация НАТО по оборонному планированию прибыла в Киев

    Тема:

    Взаимоотношения Украины и НАТО (218)

    (обновлено: )26
    По данным Минобороны, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимной совместимости между подразделениями ВСУ и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе.
    Флаги Украины и НАТО
    пресс-служба Минобороны Украины

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости. Делегация НАТО в понедельник прибыла с визитом в Киев в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил, сообщила пресс-служба Минобороны страны.

    Филип Ковачевич
    facebook.com/filip.kovacevic.14
    Эксперт о Трампе, Третьей мировой войне и распаде НАТО

    "Сегодня, 23 января, начался визит в Украину делегации НАТО в рамках реализации задач участия Украины в процессе планирования и оценки сил. Работа в рамках визита продлится до 26 января 2017 года включительно. Целью визита является проведение двухсторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия Украины в процессе планирования и оценки сил", — говорится в сообщении.

    Делегацию НАТО возглавляет заместитель помощника генерального секретаря НАТО по оборонной политике и планированию Джонатан Периш.

    По данным ведомства, процесс планирования и оценки сил является эффективным механизмом достижения взаимной совместимости между подразделениями Вооруженных сил Украины и стран-членов НАТО, который позволяет достичь соответствия критериям членства в альянсе. В частности, речь идет о таких критериях, как способность обеспечить обороноспособность своего государства, осуществлять свой вклад в обороноспособность альянса, участвовать в операциях и учениях НАТО.

    "Участие Украины в процессе планирования и оценки сил являются важным и необходимым шагом на пути к евроатлантической интеграции нашей страны", — добавили в Минобороны.

    Ранее глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил, что не видит причин ожидать изменения отношения альянса к Украине после смены администрации в США; НАТО продолжит оказывать содействие в укреплении обороноспособности страны.

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