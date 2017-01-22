Мэй и Трамп обсудят НАТО и борьбу с терроризмом

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы, связанные с НАТО и борьбой с терроризмом, передает агентство Рейтер.

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Ранее пресс-секретарь новой администрации США Шон Спайсер сообщил, что Мэй посетит Вашингтон на следующей неделе.

При этом он не сказал, когда точно состоится визит, назвав сразу две даты — 26 и 27 января.

Напомним, ранее британская пресса сообщала со ссылкой на источник в Белом доме, что Мэй встретится с Трампом на следующей неделе.