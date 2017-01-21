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Мэй встретится с Трампом на следующей неделе - СМИ

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Вашингтон. Инаугурация Трампа (584)

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Как пишут СМИ, ожидается, что визит Мэй продлится несколько дней. Предполагается, что другие члены кабинета министров не будут сопровождать ее.
Тереза Мэй. Архивное фото
REUTERS Dan Kitwood/Pool

КИЕВ, 21 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует на следующей неделе посетить США для встречи с Дональдом Трампом, сообщает газета Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве Британии.

Тереза Мэй
REUTERS Toby Melville
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По данным источников газеты, ожидается, что визит Мэй продлится несколько дней. Предполагается, что другие члены кабинета министров не будут сопровождать ее.

Источник издания также подчеркнул, что Трамп и Мэй хотят построить такие же тесные отношения, какие были у их предшественников — Маргарет Тэтчер и Рональда Рейгана.

"Они действительно очень хотят придерживаться идеи Рейгана и Тэтчер: новый популист в Белом доме и сильная женщина в доме под номером 10 (резиденция правительства Великобритании располагается по адресу 10 Downing Street – ред.). Они хотят возродить (эти отношения – ред.) как можно скорее", — цитирует газета слова своего источника.

Как сообщается, Мэй также попытается достичь договоренностей касательно позиции Трампа в вопросе отношений с Россией. По словам источника, Великобритания не будет выступать против возобновления диалога с РФ, однако "на данной стадии невозможно будет восстановить партнерские отношения".

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