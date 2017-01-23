Мэй заявит Трампу о важности укрепления НАТО

КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Премьер Британии Тереза Мэй заявит президенту США Дональду Трампу о необходимости укрепления НАТО, в частности, в сфере борьбы с терроризмом и киберугрозами. Об этом Мэй сказала в телефонном разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

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"Премьер и генсек обсудили важность альянса как оплота нашей обороны. Они согласились с необходимостью продолжать развивать альянс для того, чтобы он был в состоянии противостоять самым серьезным угрозам сегодняшнего дня, в частности, терроризму и кибератакам. Премьер сказала, что она передала бы это при обсуждении вопросов НАТО президенту США Трампу", — говорится в сообщении канцелярии премьера.

Ранее в воскресенье Мэй сообщила, что в пятницу встретится с Трампом в Вашингтоне и обсудит с ним вопросы торговли и безопасности. Мэй станет первым иностранным лидером, посетившим Вашингтон после инаугурации Трампа.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом обсудить вопросы, связанные с НАТО и борьбой с терроризмом. Британская пресса сообщала со ссылкой на источник в Белом доме, что Мэй встретится с Трампом на следующей неделе.