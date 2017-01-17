Мэй: итоговый документ по Brexit должен одобрить парламент Британии

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что итоговый документ по Brexit должен получить поддержку в обеих палатах британского парламента.

"Итоговый документ должен будет получить поддержку обеих палат нашего парламента", — сказала она.

Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.