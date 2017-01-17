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    В мире

    Мэй: итоговый документ по Brexit должен одобрить парламент Британии

    Тема:

    Последствия Brexit: ЕС, Великобритания, Украина (392)

    (обновлено: )4710
    Премьер Великобритании уточнила, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно.
    Тереза Мэй
    REUTERS Neil Hall

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина, Мария Табак. Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что итоговый документ по Brexit должен получить поддержку в обеих палатах британского парламента.

    Флаг Великобритании и Евросоюза
    REUTERS Toby Melville
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    "Итоговый документ должен будет получить поддержку обеих палат нашего парламента", — сказала она.

    Правительство планирует официально запустить процесс выхода из ЕС в конце марта. Переговоры продлятся от полутора до двух лет.

    Мэй рассчитывает, что параллельно с обсуждением условий выхода будет подготовлен план для выстраивания будущих отношений Британии и ЕС, который потом будет реализовываться поэтапно. Таким образом, непосредственный процесс Brexit может продлиться несколько лет после завершения переговоров.

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