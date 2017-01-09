Тереза Мэй: я не стремлюсь к "жесткому Brexit"

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не стоит делать предположений о том, что она стремится к так называемому "жесткому Brexit", и что ее задача – лишь обеспечение максимально выгодных для страны условий выхода из Евросоюза.

Оппозиция и некоторые однопартийцы в парламенте обвиняют Мэй в том, что она во имя обеспечения максимального контроля над границами страны готова пойти на так называемый "жесткий Brexit", то есть на выход не только из ЕС, но и из европейского экономического пространства. Правительство пока не сообщало о деталях своих планов на переговоры с ЕС.

"Я борюсь с искушением сказать, что люди, не понимающие ситуации, пишут, что я говорю о жестком Brexit, о том, что жесткий Brexit неизбежен. Я не приемлю терминов "жесткий" и "мягкий" Brexit. Мы хотим добиться амбициозных, хороших и самых лучших из возможных для Британии договоренностей по Brexit с точки зрения торговли и работы с единым европейским рынком… При этом мы не должны рассматривать их как просто сохранение элементов членства", — отметила Мэй, отвечая на вопросы журналистов.

Британский премьер выступила в понедельник в Лондоне с большой речью, посвященной вопросам психического здоровья детей и подростков, так что ее высказывания по Brexit в основном повторяли ее воскресное интервью телеканалу Sky News.