Британский фунт обновил минимум с октября 2016 г на заявлениях по Brexit

КИЕВ, 9 янв — РИА Новости Украина. Курс британского фунта стерлингов к доллару в понедельник снизился до минимальной отметки с конца октября 2016 года на фоне последних заявлений властей Великобритании о предстоящем выходе страны из Евросоюза, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2174 доллара с 1,2284 доллара за фунт на предыдущих торгах. Ранее пара достигала минимальной отметки с 28 октября 2016 года в 1,2125 доллара за фунт, сообщает Прайм.

Курс доллара к иене снижался до 116,33 иены со 116,99 иены за доллар на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару увеличивался до 1,0573 доллара с 1,0532 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,20%, до 102,03 пункта.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй ранее в понедельник отвергла обвинения в стремлении к так называемому "жесткому" Brexit. Оппозиция и некоторые однопартийцы в парламенте обвиняют Мэй в том, что она во имя обеспечения максимального контроля над границами страны готова пойти на так называемый "жесткий" Brexit, то есть на выход не только из ЕС, но и из европейского экономического пространства. Мэй заявила, что стремится лишь обеспечить максимально выгодные для страны условия Brexit с точки зрения торговли и работы с единым европейским рынком.

Тем не менее, ее комментарии были восприняты рынком как знак того, что Великобритания при выходе из ЕС может отказаться от доступа к единому рынку блока, пишет агентство MarketWatch. Это негативно отразилось на британской валюте.