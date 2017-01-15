Мэй объявит во вторник, что намерена пойти на "жесткий Brexit" - СМИ

КИЕВ, 15 янв – РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник объявит, что правительство готово вывести страну из состава единого рынка, Таможенного союза, а также из-под юрисдикции Европейского суда, сообщили в субботу вечером британские СМИ.

Читайте также: Brexit не будет, биткоин взлетит. Шок-прогнозы Saxo Bank на 2017 год

Во вторник Мэй, как ранее подтвердила ее канцелярия, выступит с большой речью, посвященной предстоящим переговорам с ЕС по условиям выхода Британии из объединения.

В своей речи, как утверждает издание The Sun, премьер подчеркнет, что приоритетами для нее на переговорах с ЕС станет прекращение свободной миграции из европейских стран в Британию и возможность вести двусторонние переговоры о торговых соглашениях с другими странами, что, предположительно, было бы невозможно при сохранении членства в едином рынке.

Если информация издания подтвердится, то подтвердятся худшие опасения многих парламентариев, в том числе, от Консервативной партии, давно уже заявляющих, что Мэй пойдет по пути "жесткого Brexit", то есть отказа от членства в едином рынке во имя защиты границ. Вывод страны из-под юрисдикции Европейского суда с самого начала был в планах британского правительства.

Переговоры с ЕС начнутся не ранее конца марта и продлятся, как ожидается, полтора — два года.